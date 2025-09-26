Рецепты домашних согревающих чаев

В холодный осенний вечер так хочется «залезть под одеялко» и согреться «вкусненьким». Предлагаем рецепты чая с уральскими ягодами и всесезонными фруктами. Все рецепты одобрены коллективом редакции.

Смородиновый чай с базиликом

Ингредиенты:

150 г чёрной смородины;

75 г сахара;

пучок фиолетового базилика;

700-800 мл горячей воды.

В чайник поместите листья базилика без веточек (это примерно 12-15 средних листиков), чёрную смородину (мы взяли «заморозку») и сахар. Залейте ингредиенты кипятком и оставьте настаиваться 5-7 минут.

Мы немного боялись такого сочетания, но напиток получился божественный.

Цитрусовый чай

Ингредиенты:

400 мл воды;

1/2 ч.л. чёрного чая;

1 палочка корицы;

сок 1 апельсина;

цедра апельсина (2 полоски размером 1,5-5 см);

1 ст. л. коричневого сахара или меда;

свежая мята (5-6 листиков).

Поместите все ингредиенты в чайник, залейте водой и дайте настояться 5-7 минут. Цедру лучше убрать после 5 минут заваривания, иначе она даст горечь, а с мятой не переборщить, иначе она «забьёт» цитрусовые нотки.

И ещё один совет. Если любите более концентрированные чаи, уменьшайте количество воды.

Облепиховый чай с яблоком

Ингредиенты:

80 г свежей или свежемороженой облепихи;

1/2 яблока;

2 ч.л. меда;

500 мл воды.

Нарежьте яблоко на мелкие кусочки. Облепиху, яблоко и мед поместите в емкость. Залейте водой и дайте чаю настояться 7-10 минут.

Приятного чаепития!

