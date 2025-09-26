Рецепты домашних согревающих чаев
В холодный осенний вечер так хочется «залезть под одеялко» и согреться «вкусненьким». Предлагаем рецепты чая с уральскими ягодами и всесезонными фруктами. Все рецепты одобрены коллективом редакции.
Смородиновый чай с базиликом
Ингредиенты:
- 150 г чёрной смородины;
- 75 г сахара;
- пучок фиолетового базилика;
- 700-800 мл горячей воды.
В чайник поместите листья базилика без веточек (это примерно 12-15 средних листиков), чёрную смородину (мы взяли «заморозку») и сахар. Залейте ингредиенты кипятком и оставьте настаиваться 5-7 минут.
Мы немного боялись такого сочетания, но напиток получился божественный.
Цитрусовый чай
Ингредиенты:
- 400 мл воды;
- 1/2 ч.л. чёрного чая;
- 1 палочка корицы;
- сок 1 апельсина;
- цедра апельсина (2 полоски размером 1,5-5 см);
- 1 ст. л. коричневого сахара или меда;
- свежая мята (5-6 листиков).
Поместите все ингредиенты в чайник, залейте водой и дайте настояться 5-7 минут. Цедру лучше убрать после 5 минут заваривания, иначе она даст горечь, а с мятой не переборщить, иначе она «забьёт» цитрусовые нотки.
И ещё один совет. Если любите более концентрированные чаи, уменьшайте количество воды.
Облепиховый чай с яблоком
Ингредиенты:
- 80 г свежей или свежемороженой облепихи;
- 1/2 яблока;
- 2 ч.л. меда;
- 500 мл воды.
Нарежьте яблоко на мелкие кусочки. Облепиху, яблоко и мед поместите в емкость. Залейте водой и дайте чаю настояться 7-10 минут.
Приятного чаепития!