Напитки

Рецепты домашних согревающих чаев

Осенние рецепты согревающих чаев

В холодный осенний вечер так хочется «залезть под одеялко» и согреться «вкусненьким». Предлагаем рецепты чая с уральскими ягодами и всесезонными фруктами. Все рецепты одобрены коллективом редакции.

Смородиновый чай с базиликом 

Ингредиенты:

  • 150 г чёрной смородины;
  • 75 г сахара;
  • пучок фиолетового базилика;
  • 700-800 мл горячей воды.

В чайник поместите листья базилика без веточек (это примерно 12-15 средних листиков), чёрную смородину (мы взяли «заморозку») и сахар. Залейте ингредиенты кипятком и оставьте настаиваться 5-7 минут.

Мы немного боялись такого сочетания, но напиток получился божественный. 

Цитрусовый чай 

Ингредиенты:

  • 400 мл воды;
  • 1/2 ч.л. чёрного чая;
  • 1 палочка корицы;
  • сок 1 апельсина;
  • цедра апельсина (2 полоски размером 1,5-5 см);
  • 1 ст. л. коричневого сахара или меда;
  • свежая мята (5-6 листиков).

Поместите все ингредиенты в чайник, залейте водой и дайте настояться 5-7 минут. Цедру лучше убрать после 5 минут заваривания, иначе она даст горечь, а с мятой не переборщить, иначе она «забьёт» цитрусовые нотки.

И ещё один совет. Если любите более концентрированные чаи, уменьшайте количество воды.

Облепиховый чай с яблоком

Ингредиенты:

  • 80 г свежей или свежемороженой облепихи;
  • 1/2 яблока;
  • 2 ч.л. меда;
  • 500 мл воды.

Нарежьте яблоко на мелкие кусочки. Облепиху, яблоко и мед поместите в емкость. Залейте водой и дайте чаю настояться 7-10 минут.

Приятного чаепития!

