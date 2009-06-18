Приготовить сангрию в домашних условиях очень просто! Вы получите замечательный летний напиток, идеальный для пикников и дачных вечеринок.

Сангрия – прославленный испанский национальный напиток. Как и полагается знаменитости, её происхождение окружено легендами; рецептов, претендующих на оригинальность – множество. Неизменно присутствуют только вино, фрукты, сахар – и лед, который добавляется перед подачей. Кстати, правильно произносить «сангрИя», с ударением на «и».

Более известна сангрия на основе сухого красного вина, хотя и «белую» сангрию в Испании готовят тоже. Вино, кстати, не обязательно должно быть высокого качества, напротив, знатоки утверждают, что из дорогого вина стоящей сангрии не приготовить. Так что смело берите самое простое сухое красное.

Сангрия хорошо освежает в жару, веселит, не вызывая при этом сильного опьянения, отчего идеально подходит для пикников и летних дачных вечеринок. Пьется легко – как компот, но будьте бдительны и помните, что напиток все ж алкогольный, недаром испанцы прозвали его «бомбой замедленного действия».

Итак, готовить - проще простого! И при минимальных трудозатратах вы получите замечательный летний напиток, причем домашний в разы вкуснее того, что можно купить в бутылках.

Базовый принцип: нарезанные на ломтики фрукты (традиционно – апельсины и лимоны) нужно засыпать сахаром, залить вином и дать настояться в течение суток. Добавить лед – и наслаждаться.

Каждый испанец имеет свой, «фирменный» рецепт сангрии, добавляя к базовой рецептуре разные разности. Например: · к цитрусовым добавить любые фрукты, хорошо подходят яблоки, груши, виноград, черешня, персики, абрикосы, ананас, еще гармонично получится с дыней и арбузом. Банан, на мой вкус, не нужен, а из ягод придется выжать сок – и использовать только его, получится очень ароматно! · Из пряностей, как правило, корица, кардамон или имбирь. · Для усиления букета сангрию можно «укрепить» крепким алкоголем - ликер, коньяк, бренди, настойка, джин, ром. В этом случае добавляйте много льда или разбавьте немного соком/тоником, чтобы сохранить градус невысоким. · По желанию в сангрию можно добавить любой сок, несоленую сильногазированную воду, или просто чистую воду, тоник.

И еще должна предупредить, что каждый раз получается по разному… нужно пробовать. Количество сахара меняйте в зависимости от сладости фруктов, ликера, вина, сока. Лед не только охлаждает сангрию, но и разбавляет её при таянии, снижая градус – учитывайте это! Мне по душе с большим количеством льда, а вам, возможно, понравится более насыщенный вкус неразбавленной сангрии. Думаю, у вас получится своя версия этого коктейля!

Сангрия

Понадобится: Вино красное сухое – 1 бутылка;

Апельсины – 3 шт.;

Лимоны – 3 шт.;

Один большой персик;

Абрикосы – 2-3 шт.;

Вишня без косточек – 1 чашка, (годится замороженная, ок. 300 г);

Сахар – ½ стакана;

Корица (палочки) – 2 шт.;

Ликер (бренди, коньяк) – 100-150 г;

Лед и сильногазированная вода типа «БонАква» - примерно стакан, по желанию.

Готовить сангрию удобнее в кастрюле, а в красивый кувшин перельем перед тем, как подавать на стол. Начнем?

1. Апельсины и лимоны надо хорошенечко вымыть, потому что будем их использовать прямо с кожурой. Полтора лимона и полтора апельсина режем кружочками, персики и абрикосы - дольками. Перекладываем фрукты в кастрюлю, туда же выжимаем сок из оставшихся лимонов и апельсинов.

2. Теперь добавьте сахар, палочки корицы, вишню, ликер (у меня был земляничный). Заливаем вином – и в холодильник на сутки, настаиваться. Ну, или хотя бы часов на 5-6… Наберитесь терпения! Поверьте, процесс идет без нашего участия, и главное – не открывать холодильник каждые полчаса и не пробовать, «как она там настаивается». Это трудно, но многим удавалось!

3. Когда пришли гости/муж с работы/наступил приятный вечер/кончилось терпение, перелейте сангрию в кувшин, добавьте лед - много, и подавайте. Я еще добавила стакан «БонАква» без газа, мне так нравится. Попробуйте, прежде чем разводить, и ориентируйтесь на свой вкус.