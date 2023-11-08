Секреты капучино от владельца кофейни

8 ноября весь мир отмечает Международный день капучино – кофе, который является самым популярным напитком в мире.

Составляющих капучино всего три - кофе, вода и молоко, но каждый определяет вкус конечного напитка. Что нужно знать про составляющие и что важно в процессе приготовления – обо всём этом нам рассказал владелец кофейни Espresso Season Дмитрий Маурин.

– Принципиально ли на каком зерне варить кофе для капучино?

– Нет, кофейное зерно для приготовления капучино можно выбрать на свой вкус. Это могут быть бленды с робустой, это может быть чистая арабика, вы можете даже взять готовые дрип-пакеты, но только добавить к ним не 200 мл воды, а 50 мл.

– Какую брать воду для кофе?

– Если у вас дома стоят питьевые фильтры для водопроводной воды, такая вода отлично подойдет. А вот воду из фильтра с обратным Осмосом не рекомендую, она чересчур мягкая, кофе получается недозаваренный, после него остаётся вяжущее, сушащее послевкусие.

– А как выбрать молоко для капучино?

– На каждой упаковке молока указана пищевая ценность – белки, жиры и углеводы (сахара). Для того, чтобы получить при взбивании стойкую пену, содержание белка должно быть не менее 3%. Именно содержание белка отвечает за «взбиваемость» пены.

Жирность каждый определяет для себя сам, обычно это 3,2-3,5%. Но если вы на диете, выбирайте молоко с жирностью 1,5 %. Если не переносите лактозу, берите низколактозное или безлактозное молоко.

– Если я хочу приготовить капучино дома, чем нужно взбивать молоко?

– «Правильная» молочная пенка получается тогда, когда вы одновременно взбиваете и нагреваете молоко. С такой задачей неплохо справляются стаканообразные электрические вспениватели для молока, которые и нагревают молоко, и сразу взбивают.

Если вы будете использовать только венчик (без подогрева молока), у вас будут пузырьки, а идеальная пена должна быть без пузырьков. Кроме того, даже важен угол, под которым держат венчик.

– В каком соотношении смешивают кофе и взбитое молоко для капучино?

– На 1 часть кофе берут примерно 5 частей молока. Но количество молока можно уменьшать, современный кофе практически не горчит, поэтому нет необходимость прятать за молоком горчинку кофе.

– Где в Екатеринбурге готовят вкусный капучино?

– Хороший кофе во всех сетевых кофейнях - Simple Coffee, ЖизньМарт, Французский пекарь. Хочу отметить, что кофе в России сейчас на очень высоком уровне. За последние 5 лет было 2 чемпиона мира по обжарке кофе и это говорит о многом.