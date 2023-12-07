Безалкогольные глинтвейны. 3 проверенных рецепта

Предлагаем три рецепта безалкогольных глинтвейнов, которые придутся по вкусу как взрослым, так и детям. Получились они все разными. Выбирайте, какой подойдёт именно вам.

Безалкогольный глинтвейн на виноградном соке

Ингредиенты:

1 л виноградного сока;

1 апельсин;

1 палочка корицы;

1 звёздочка бадьяна;

3 гвоздики;

маленький кусочек имбиря;

2 кружочка лимона

мёд.

Выливаем в кастрюлю виноградный сок. Добавляем туда апельсин, нарезанный дольками, корицу, гвоздику, бадьян, имбирь. Ставим на медленный огонь и доводим почти до кипения. Снимаем с плиты и настаиваем не более 30 минут. Готовый глинтвейн процеживаем через сито и подаём горячим, добавив мёд.

Этот глинтвейн получается очень терпкий. Рекомендуем для любителей пряностей.

Безалкогольный глинтвейн на яблочном соке

Ингредиенты:

1 л яблочного сока;

1 апельсин;

3 гвоздики;

1 палочка корицы;

кардамон на кончике ножа;

молотый мускатный орех на кончике ножа;

1 кубик сахара.

Выливаем в кастрюлю яблочный сок. Апельсин режем на 4 части, из каждой выжимаем в яблочный сок немного апельсинового, помещаем туда же дольки апельсина. Добавляем все специи и сахар. Доводим до кипения на медленном огне и даём настояться не более 30 минут. Готовый глинтвейн процеживаем через сито и подаём горячим.

Необычный рецепт, но на вкус вполне приятный напиток.

Безалкогольный глинтвейн на вишнёвом соке

Ингредиенты:

1 л вишнёвого сока;

1 апельсин;

1 яблоко;

2 палочки корицы;

3 гвоздики;

молотый мускатный орех на кончике ножа;

сок 1/3 лимона;

мёд.

Нарезаем апельсин полукруглыми ломтиками, из яблока удаляем сердцевину и нарезаем дольками. В кастрюлю наливаем сок, добавляем туда корицу, гвоздику, мускатный орех, яблоки и апельсины. Выжимаем туда же сок 1/3 лимона. Доводим докипения на медленном огне, настаиваем не более 30 минут. Готовый глинтвейн процеживаем через сито и подаём горячим, добавив мёд.

По мнению редакции, этот глинтвейн больше всего похож на традиционный алкогольный.

Желаем всем вкусного нового года!