Безалкогольные глинтвейны. 3 проверенных рецепта
Предлагаем три рецепта безалкогольных глинтвейнов, которые придутся по вкусу как взрослым, так и детям. Получились они все разными. Выбирайте, какой подойдёт именно вам.
Безалкогольный глинтвейн на виноградном соке
Ингредиенты:
- 1 л виноградного сока;
- 1 апельсин;
- 1 палочка корицы;
- 1 звёздочка бадьяна;
- 3 гвоздики;
- маленький кусочек имбиря;
- 2 кружочка лимона
- мёд.
Выливаем в кастрюлю виноградный сок. Добавляем туда апельсин, нарезанный дольками, корицу, гвоздику, бадьян, имбирь. Ставим на медленный огонь и доводим почти до кипения. Снимаем с плиты и настаиваем не более 30 минут. Готовый глинтвейн процеживаем через сито и подаём горячим, добавив мёд.
Этот глинтвейн получается очень терпкий. Рекомендуем для любителей пряностей.
Безалкогольный глинтвейн на яблочном соке
Ингредиенты:
- 1 л яблочного сока;
- 1 апельсин;
- 3 гвоздики;
- 1 палочка корицы;
- кардамон на кончике ножа;
- молотый мускатный орех на кончике ножа;
- 1 кубик сахара.
Выливаем в кастрюлю яблочный сок. Апельсин режем на 4 части, из каждой выжимаем в яблочный сок немного апельсинового, помещаем туда же дольки апельсина. Добавляем все специи и сахар. Доводим до кипения на медленном огне и даём настояться не более 30 минут. Готовый глинтвейн процеживаем через сито и подаём горячим.
Необычный рецепт, но на вкус вполне приятный напиток.
Безалкогольный глинтвейн на вишнёвом соке
Ингредиенты:
- 1 л вишнёвого сока;
- 1 апельсин;
- 1 яблоко;
- 2 палочки корицы;
- 3 гвоздики;
- молотый мускатный орех на кончике ножа;
- сок 1/3 лимона;
- мёд.
Нарезаем апельсин полукруглыми ломтиками, из яблока удаляем сердцевину и нарезаем дольками. В кастрюлю наливаем сок, добавляем туда корицу, гвоздику, мускатный орех, яблоки и апельсины. Выжимаем туда же сок 1/3 лимона. Доводим докипения на медленном огне, настаиваем не более 30 минут. Готовый глинтвейн процеживаем через сито и подаём горячим, добавив мёд.
По мнению редакции, этот глинтвейн больше всего похож на традиционный алкогольный.
Желаем всем вкусного нового года!