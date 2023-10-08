Согревающие чаи от осенней хандры

Предлагаем три рецепта приготовления согревающего чая в домашних условиях. Облепиховый чай, цитрусовый зеленый чай, пряный яблочный чай - и аромат, и вкус напитков согреет и поднимет настроение!

На самом деле, таких рецептов великое множество, и мы просим вас делиться в комментариях вашими рецептами вкусного домашнего чая.

(Расчет ингредиентов для каждого чая на 1 литр).

Цитрусовый зеленый чай

Ингредиенты:

- зеленый чай 2 ч. л.;

- лимон 1/2;

- апельсин 1/2;

- мята 2 веточки;

- бадьян 1 звездочка;

- гвоздика 3 шт.

Приготовление:

Лимон и апельсин моем и нарезаем дольками. Мяту моем и убираем листочки со стебля. Все ингредиенты складываем в чайник и заливаем кипятком. Оставляем настаиваться на 5 минут.

При желании в теплый чай можно добавить мед, но только в теплый! Горячая вода убивает все полезные свойства меда.

Пряный яблочный чай

Ингредиенты: - зеленый чай 2 ч. л.;

- зеленое яблоко 1/2 ;

- палочка корицы;

- черный перец горошком 4 шт.;

- лимон 1/4;

- мед 1 ст. л.;

- мята 1 веточка;

- имбирь 20 г

Приготовление:

Яблоко моем и нарезаем тонкими дольками. Мяту моем и снимаем листочки со стебля. Палочку корицы разламываем на кусочки. Имбирь режем тонкими слайсами, кожицу можно не снимать.

Лимон добавляется по желанию. Его нужно всего пару долек. Все ингредиенты кладем в чайник и заливаем кипятком, оставляем завариваться на 5-7 минут. Мед можно добавить в теплый чай, по желанию.

Облепиховый чай

Ингредиенты:

- облепиха 100 г;

- мята 2 веточки;

- имбирь 20 г;

- лимон 1/4;

- мед 1 ст. л.

Приготовление:

Облепиху моем, вооружаемся столовой ложкой и хорошо проминаем ягоды в чашке, кладем в чайник. Из них выделится сок. Имбирь режем тонкими слайсами. Можно перемолоть облепиху и имбирь блендером.

Добавляем в чайник имбирь, пару долек лимона и листья мяты. Заливаем кипятком и даём настояться 5 минут. Мед здесь тоже по желанию, добавляйте в теплый чай.

Приятного чаепития!