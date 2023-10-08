Согревающие чаи от осенней хандры
Предлагаем три рецепта приготовления согревающего чая в домашних условиях. Облепиховый чай, цитрусовый зеленый чай, пряный яблочный чай - и аромат, и вкус напитков согреет и поднимет настроение!
На самом деле, таких рецептов великое множество, и мы просим вас делиться в комментариях вашими рецептами вкусного домашнего чая.
(Расчет ингредиентов для каждого чая на 1 литр).
Цитрусовый зеленый чай
|
Ингредиенты:
Приготовление:
Лимон и апельсин моем и нарезаем дольками. Мяту моем и убираем листочки со стебля. Все ингредиенты складываем в чайник и заливаем кипятком. Оставляем настаиваться на 5 минут.
При желании в теплый чай можно добавить мед, но только в теплый! Горячая вода убивает все полезные свойства меда.
Пряный яблочный чай
|
Ингредиенты:
- зеленый чай 2 ч. л.;
Приготовление:
Яблоко моем и нарезаем тонкими дольками. Мяту моем и снимаем листочки со стебля. Палочку корицы разламываем на кусочки. Имбирь режем тонкими слайсами, кожицу можно не снимать.
Лимон добавляется по желанию. Его нужно всего пару долек. Все ингредиенты кладем в чайник и заливаем кипятком, оставляем завариваться на 5-7 минут. Мед можно добавить в теплый чай, по желанию.
Облепиховый чай
|
Ингредиенты:
Приготовление:
Облепиху моем, вооружаемся столовой ложкой и хорошо проминаем ягоды в чашке, кладем в чайник. Из них выделится сок. Имбирь режем тонкими слайсами. Можно перемолоть облепиху и имбирь блендером.
Добавляем в чайник имбирь, пару долек лимона и листья мяты. Заливаем кипятком и даём настояться 5 минут. Мед здесь тоже по желанию, добавляйте в теплый чай.
Приятного чаепития!