Молочные коктейли. Готовим вместе с детьми
15 ноября весь мир отмечает День молочных коктейлей. Не остались в стороне и мы, и за два дня протестировали в офисе рецепты разных молочных коктейлей. В нашей подборке те, которые мы однозначно рекомендуем.
Для приготовления всех молочных коктейлей мы использовали молоко жирностью 3,2% и сливки жирностью 10%, которые предварительно охладили в морозилке. В качестве мороженого был использован пломбир.
Все ингредиенты мы помещали в высокий пластиковый стакан и взбивали погружным миксером около 1 минуты.
Простой молочный коктейль из СССР
Ингредиенты на 2 порции:
- молоко 300 мл;
- пломбир 100 г.
Пустой, бедный на вкус.
Шоколадный коктейль
Ингредиенты на 2 порции:
– молоко 200 мл;
– шоколадное мороженое 100 г.
Тоже очень простой по вкусовым ощущениям.
Молочный коктейль с варёной сгущёнкой
Ингредиенты на 2 порции:
– сливки 10% 200 мл;
– пломбир 50 г;
– варёная сгущенка 1 ч.л. с верхом;
– щепотка корицы.
Удивительно, но именно этот коктейль коллеги назвали молочным коктейлем из детства. Сливочный, насыщенный, сладкий. Детям точно понравится.
Кофейный коктейль с бананом
Ингредиенты на 2 порции:
– банан 1 шт;
– эспреcсо 60 мл;
– молоко 200 мл;
– пломбир 100 г.
Для этого коктейля мы приготовили крепкий кофе во френч-прессе. Растворимый брать не рекомендуем.
Этот кофейный коктейль стал лидером нашего рейтинга. Однозначно рекомендуем.
Молочный коктейль с хурмой
Ингредиенты на 2 порции:
– хурма 2 шт (небольшие);
– молоко 400 мл.
Очистить хурму от шкурки, удалить семена. Блендером превратить в пюре, добавить молоко и взбить.
Этот коктейль больше похож на смузи. Он не очень сладкий, но с ярким вкусом хурмы. Мы взяли для приготовления этого коктейля хурму «королёк».
Молочный коктейль с яблоком «Яблочный пай»
Ингредиенты на 2 порции:
– яблоко 1 шт;
– сахар 1 ч.л.;
– молоко 200 мл;
- пломбир 100 г;
– корица 1/4 ч.л.
1. Очистить яблоко от шкурки и семян, нарезать мелким кубиком.
2. Залить 0,5 ст. воды, добавив сахар. Варить до мягкости и исчезновения жидкости (мы это проделали в микроволновке).
3. Заготовку из яблок пробить блендером и охладить.
4. Поместить все ингредиенты в стакан, взбить.
Коллеги так охарактеризовали этот нежный коктейль: «У него новогоднее настроение».
А это ещё 6 рецептов молочных коктейлей, которые мы тоже готовили
Если у вас есть свои секретные рецепты молочных коктейлей, пожалуйста, делитесь в комментариях.