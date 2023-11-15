Молочные коктейли. Готовим вместе с детьми

15 ноября весь мир отмечает День молочных коктейлей. Не остались в стороне и мы, и за два дня протестировали в офисе рецепты разных молочных коктейлей. В нашей подборке те, которые мы однозначно рекомендуем.

Для приготовления всех молочных коктейлей мы использовали молоко жирностью 3,2% и сливки жирностью 10%, которые предварительно охладили в морозилке. В качестве мороженого был использован пломбир.

Все ингредиенты мы помещали в высокий пластиковый стакан и взбивали погружным миксером около 1 минуты.

Простой молочный коктейль из СССР

Ингредиенты на 2 порции:

- молоко 300 мл;

- пломбир 100 г.

Пустой, бедный на вкус.

Шоколадный коктейль

Ингредиенты на 2 порции:

– молоко 200 мл;

– шоколадное мороженое 100 г.

Тоже очень простой по вкусовым ощущениям.

Молочный коктейль с варёной сгущёнкой

Ингредиенты на 2 порции:

– сливки 10% 200 мл;

– пломбир 50 г;

– варёная сгущенка 1 ч.л. с верхом;

– щепотка корицы.

Удивительно, но именно этот коктейль коллеги назвали молочным коктейлем из детства. Сливочный, насыщенный, сладкий. Детям точно понравится.

Кофейный коктейль с бананом

Ингредиенты на 2 порции:

– банан 1 шт;

– эспреcсо 60 мл;

– молоко 200 мл;

– пломбир 100 г.

Для этого коктейля мы приготовили крепкий кофе во френч-прессе. Растворимый брать не рекомендуем.

Этот кофейный коктейль стал лидером нашего рейтинга. Однозначно рекомендуем.

Молочный коктейль с хурмой

Ингредиенты на 2 порции:

– хурма 2 шт (небольшие);

– молоко 400 мл.

Очистить хурму от шкурки, удалить семена. Блендером превратить в пюре, добавить молоко и взбить.

Этот коктейль больше похож на смузи. Он не очень сладкий, но с ярким вкусом хурмы. Мы взяли для приготовления этого коктейля хурму «королёк».

Молочный коктейль с яблоком «Яблочный пай»

Ингредиенты на 2 порции:

– яблоко 1 шт;

– сахар 1 ч.л.;

– молоко 200 мл;

- пломбир 100 г;

– корица 1/4 ч.л.

1. Очистить яблоко от шкурки и семян, нарезать мелким кубиком.

2. Залить 0,5 ст. воды, добавив сахар. Варить до мягкости и исчезновения жидкости (мы это проделали в микроволновке).

3. Заготовку из яблок пробить блендером и охладить.

4. Поместить все ингредиенты в стакан, взбить.

Коллеги так охарактеризовали этот нежный коктейль: «У него новогоднее настроение».

Если у вас есть свои секретные рецепты молочных коктейлей, пожалуйста, делитесь в комментариях.