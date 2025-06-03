Форум
Горячие блюда

Запеканка из тыквы с сыром

Каких только рецептов из тыквы не придумано! Тыкву запекают, жарят, делают из неё оладья, тыквенные пироги и печенье, варят супы. Она сочетается с крупами, картошкой, мясом, пряной зеленью.

Очень вкусны даже самые простые салаты с тыквой. Например, сладкий – тертая на крупной терке тыква, кубики кисло-сладкого яблока, мед и грецкие орехи. Можно добавить дольки апельсина или курагу. 

Ранее мы делали вот какую вкуснятину - курицу, запеченную в тыкве. А сегодня предлагаем сделать тыквенную запеканку. Осенью используем тыквы, выращенные на даче, а круглый год можно купить тыкву Баттернат - сладкую и ароматную.

Запеканка из тыквы с сыром

Понадобится:

  • Тыква – 1 кг.;
  • Морковка – 1 шт.;
  • Лук репчатый – 1-2 шт.;
  • Сыр – 100-150 гр.;
  • Сливки  – 200 гр.;
  • Яйца -2-3 шт.;
  • Масло сливочное – 40 гр.;
  • Орешки кедровые – 2 ст.л.;
  • Панировочные сухари;
  • Соль – по вкусу;

Примечание

Эта запеканка, как и любая другая, оставляет повару простор для творчества. Ингредиенты можно менять, добавлять, изменять пропорции. На мой вкус – тыквы нужно в три раза больше, чем моркови (иначе морковка «перебьет» вкус тыквы).

Приготовление:

1. Сначала подготовим овощи. Лук, морковку и тыкву нужно вымыть  и очистить.  Лук  нарезать произвольно. Морковку – соломкой.  Тыкву – тоже длинной соломкой или тонкими ломтиками.

2. Сыр натрем на терке. Яйца для заливки надо слегка взбить, перемешать со сливками, посолить, поперчить, я еще сушеный  укроп добавила.

3. Лук и морковку  прогреть  на сковородке в небольшом количестве растительного масла  до мягкости. Огонь сделайте поменьше, помешивайте, и следите, чтоб не зажаривалось.  Тыкву тоже надо подготовить - можно слегка обжарить, или потушить под крышкой с двумя столовыми ложками воды  (минут 5-10), или в микроволновке прогреть до полуготовности (3-5 минут). Время будет зависеть от самой тыквы – от сорта, степени зрелости. Проверяйте «методом тыка» - должна стать мягкой, но еще не разваливаться.

4. «Собираем» запеканку.  Тыква, морковно-луковый слой, половина сыра, снова тыква, морковка с луком, сыр.  Мне нравится слоями, а можно просто смешать все компоненты и залить заливкой. Сверху щедро посыпьте панировочными сухарями, кедровыми орешками и разложите пластинки сливочного масла. При запекании получится хрустящая румяная корочка.

5. В этот раз я запекала при 200 гр. не меньше получаса. Ориентируйтесь на готовность тыквы, она должна стать мягкой. Если верх румянится слишком быстро, прикройте фольгой или бумагой.

Приятного аппетита!

