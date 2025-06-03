Очень вкусны даже самые простые салаты с тыквой. Например, сладкий – тертая на крупной терке тыква, кубики кисло-сладкого яблока, мед и грецкие орехи. Можно добавить дольки апельсина или курагу.

Ранее мы делали вот какую вкуснятину - курицу, запеченную в тыкве. А сегодня предлагаем сделать тыквенную запеканку. Осенью используем тыквы, выращенные на даче, а круглый год можно купить тыкву Баттернат - сладкую и ароматную.

Запеканка из тыквы с сыром

Понадобится: Тыква – 1 кг.;

Морковка – 1 шт.;

Лук репчатый – 1-2 шт.;

Сыр – 100-150 гр.;

Сливки – 200 гр.;

Яйца -2-3 шт.;

Масло сливочное – 40 гр.;

Орешки кедровые – 2 ст.л.;

Панировочные сухари;

Соль – по вкусу;

Примечание

Эта запеканка, как и любая другая, оставляет повару простор для творчества. Ингредиенты можно менять, добавлять, изменять пропорции. На мой вкус – тыквы нужно в три раза больше, чем моркови (иначе морковка «перебьет» вкус тыквы).

Приготовление:

1. Сначала подготовим овощи. Лук, морковку и тыкву нужно вымыть и очистить. Лук нарезать произвольно. Морковку – соломкой. Тыкву – тоже длинной соломкой или тонкими ломтиками.

2. Сыр натрем на терке. Яйца для заливки надо слегка взбить, перемешать со сливками, посолить, поперчить, я еще сушеный укроп добавила.

3. Лук и морковку прогреть на сковородке в небольшом количестве растительного масла до мягкости. Огонь сделайте поменьше, помешивайте, и следите, чтоб не зажаривалось. Тыкву тоже надо подготовить - можно слегка обжарить, или потушить под крышкой с двумя столовыми ложками воды (минут 5-10), или в микроволновке прогреть до полуготовности (3-5 минут). Время будет зависеть от самой тыквы – от сорта, степени зрелости. Проверяйте «методом тыка» - должна стать мягкой, но еще не разваливаться.

4. «Собираем» запеканку. Тыква, морковно-луковый слой, половина сыра, снова тыква, морковка с луком, сыр. Мне нравится слоями, а можно просто смешать все компоненты и залить заливкой. Сверху щедро посыпьте панировочными сухарями, кедровыми орешками и разложите пластинки сливочного масла. При запекании получится хрустящая румяная корочка.

5. В этот раз я запекала при 200 гр. не меньше получаса. Ориентируйтесь на готовность тыквы, она должна стать мягкой. Если верх румянится слишком быстро, прикройте фольгой или бумагой.

Приятного аппетита!