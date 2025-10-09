В холодильнике есть курица и капуста? Готовим голубцы по-новому!

Повседневная домашняя еда из простых продуктов в новом исполнении. Приготовим жареные голубцы с начинкой из куриного филе и брынзы. Отличная альтернатива привычному блюду. Вкусно, несложно, интересно!

Ингредиенты:

вилок капусты (верхние листья);

300-500 граммов куриного филе;

брынза 150-200 г;

2 яйца;

мука;

растительное масло;

соль, перец;

чеснок.

- острый красный перец или любые специи по-вкусу

1. Для начала снимаем с капусты листья, как на обычные голубцы, и варим их в кипящей воде до мягкости.

2. Нарезаем куриное филе на тонкие полоски, брынзу на брусочки.

3. Сворачиваем рулетики. На капустные листья выкладываем 3-4 кусочка курицы и пару брусочков сыра. Должно быть примерно 1:1 сыра и курицы. Заворачиваем лист, подгибая края, чтобы ничего при жарке не выпало.

4. Готовим яичный льезон. В миску разбиваем два яйца, добавляем черный перец, соль и натираем 2 зубчика чеснока. Также можно добавить туда приправы: паприка, куркума, острый перец, укроп. Любые, какие вам нравятся. Можно вообще не добавлять. Все хорошо перемешиваем.

5. Обваливаем каждый рулетик в муке, а затем в яичном льезоне.

6. Три столовые ложки растительного масла разогреваем на сковороде. Обжариваем рулетики со всех сторон. Всего на это уйдет не менее 10 минут. Курица внутри должна приготовиться. Крышкой накрывать не надо, иначе потеряется хрусткость.

7. Подаем голубцы сразу же. Неожиданно вкусно было с кисло-сладким соусом. У блюда тут же появился азиатский оттенок. Также можно подать с соусом тар-тар (сметана/майонез+маринованный огурец). Брынзу можно заменить на фету или фетаксу. В общем на мягкий и солёный сыр.

Приятного аппетита!