Свинина, запеченная с айвой - очень простое в приготовлении и изумительно ароматное блюдо! Время на подготовку – 15 минут, на запекание – 1,5 – 2 часа.

Айва, наверное, единственный фрукт, который невозможно есть в сыром виде – зато после приготовления она становится восхитительно нежной, кисло-сладкой, красивого розового цвета.

Что еще можно приготовить из айвы? Гарнир к мясным блюдам (тушеная айва или пюре из неё отлично оттеняет вкус птицы). Душистое варенье, джемы, компоты. Айву можно добавить в пироги к яблокам и грушам – для усиления аромата. Можно просто потушить или запечь с медом и лимоном.

А если вам захочется сохранить несколько плодов айвы до новогодних праздников, то заверните её в бумагу, и положите в прохладное темное место или в холодильник – туда, где хранятся овощи.

Понадобится:

Мясо одним цельным куском (свинина для запекания: окорок, лопаточная часть. Баранина тоже отлично подойдет – будет «мясо по-кавказски» ) - 1,5 кг;

Айва – 1 шт.;

Соль, перец, розовый перец;

Масло сливочное для обжаривания айвы.

Фольга для запекания.

1. Подготовить мясо - вымыть, обсушить, срезать лишний жир, если не любите.

2. Количество айвы зависит от веса мяса. Расчет простой: килограмм айвы на 2-3 килограмма мяса. Айву вымыть, нарезать на дольки, обязательно удалив семенную камеру с семечками. От кожуры можно не чистить, она станет мягкой при запекании.

3. Если мясо молодое и нежное, и кусок небольшой, запекаться будет недолго, то айву можно слегка обжарить – на сливочном масле, буквально полминуты. Тогда она полнее раскроет свой аромат и будет готова вместе с мясом. В остальных случаях можно спокойно обойтись без обжаривания – за те полтора–два часа, что мясо будет готовиться, айва станет не просто мягкой, а очень мягкой

4. Айву посолить, поперчить. Я обжарила, потому что мяса было ровно кило, и довольно нежное, и запекалось в итоге оно не больше часа.

5. В мясе сделать надрезы, как кармашки, и вложить в них дольки айвы. Можно просто обложить ими кусок.

6. Тут я вспомнила, что с айвой и свининой отлично сочетается розовый перец – и приправила еще и им, просто посыпав сверху. Он совсем не жгучий, красивый и пахучий. Его даже в десерты кладут!

7. Плотно заворачиваем фольгу, шов надо подвернуть 2-3 раза для герметичности – не выпустить сок и божественный аромат «Сверток» положить на противень или сковороду швом вверх.

8. Духовку разогреть до 150 – 180 градусов, и запекать около 2 часов. Время запекания будет зависеть от мяса, величины куска (если кусок большой, может и 4 часа запекаться), особенностей духовки.

Через полтора часа можно проверить на готовность – осторожно развернуть фольгу, и проколоть мясо ножом примерно до середины куска. Не протыкается и/или сок вытекает розовый или красный – снова завернуть и запекать дальше. Прозрачный сок и мягкое мясо - готово.

Что касается гарнира… «Тематически» подходит рис – блюдо же у нас по среднеазиатским мотивам. Еще с брусникой получилось отлично – она очень изящно дополняет вкус мяса. Кусок свежего багета – и не надо больше никакого гарнира

С айвой также можно приготовить курицу. Это для тех, кто любит кур, и не любит запекать свинину Немного быстрее, и тоже весьма духовито и вкусно! Кусочки куры нужно обжарить до золотистого цвета, сложить в кастрюлю. Туда же положить обжаренный лук-репку, петрушку, посолить, поперчить, влить немного воды и тушить под крышкой. Через полчаса добавить обжаренные на сливочном масле дольки айвы, и еще полчаса готовить на маленьком огне. Все!

Приятного аппетита!