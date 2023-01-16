Шурпа из курицы, томленая в горшочках

Классическая шурпа готовится из баранины или говядины, обязательно в казане на открытом огне, где мясо долго томят. Но вариантов рецепта шурпы много, и на востоке ее готовят также и с курицей, называется дарман шурпа, в домашних условиях так получается намного быстрее и менее жирно. А чтобы сохранить «тот самый» вкус, будем томить шурпу в духовке, в глиняных горшочках.

Сталик Ханкишиев предлагает добавлять в домашнюю шурпу немного копченого сала, чтобы придать ей слегка дымный вкус шурпы, которую готовят на открытом огне.

Отличительная черта шурпы – большое количество лука. Кроме него, как и в любом азиатском блюде, обязательны приправы – кориандр, зира, острый перец, а также не обойтись без свежей зелени.

Шурпа из курицы

Ингредиенты (на 7 порций): - курица (бёдра) — 7 шт.;

- копчёное сало — 3-4 ломтика;

- репчатый лук — 4 шт.;

- морковь — 2 шт.;

- картофель — 7 шт.;

- кислое яблоко — 1 шт.;

- красный сладкий перец — 2 шт.;

- корень сельдерея — 1/4 (можно сушеные коренья петрушки, пастернака или сельдерея — 1 ст. л.);

- чеснок — 2-3 зубчика;

- сушеные травы — чабер, базилик, петрушка, или смесь «Кавказские травы», или хмели-сунели;

- острый перец (у меня сушеный) — 1 шт.;

- соль — по вкусу.

Приготовление:

1. Куриные бёдрышки рубим на две части, промываем, убираем кожу. Можно сперва обжарить курицу на копченом сале, вкус получится более насыщенный. Но и без этого шурпа будет вкусной! Раскладываем бёдрышки в горшочки, по одному на каждый.

2. Режем корень сельдерея соломкой, лук - полукольцами. Нарезаем картофель крупными кусками, а морковь — толстыми кружками. Перец нужно нарезать тоже крупно, яблоко - тонкими пластинками, оно даст необходимую кислинку. Копчёное сало можно не добавлять, но если хотите его использовать, нарежьте соломкой. Чеснок - как любите.

3. Все ингредиенты выкладываем поверх курицы, поровну в каждый горшочек. Приправляем солью и специями, добавьте по вкусу острый перец (не жалейте зиры и кориандра, сухих приправ), всё заливаем теплой водой до самого верха горшочка.

4. Горшочки накрываем крышками, если их нет, фольгой. Ставим в холодную духовку и готовим при температуре 200°C примерно час. Можно сделать крышечки из слоёного теста и за 15-20 минут до окончания готовки заменить ими другие. Как только зарумянятся, можно вынимать.

При подаче щедро посыпьте суп нарезанной кинзой, петрушкой, зеленым луком.

Приятного аппетита!