Шницель Кордон блю: простой рецепт, любимый шеф-поварами

Шницель Кордон блю - праздничное блюдо, которое можно готовить каждый день! Ведь этот шницель готовится просто. В классическом рецепте используют телятину, но эта хрустящая котлета получается вкусной и сочной и из куриного филе, и из филе грудки индейки. С курицей блюдо получается бюджетное, а приготовление займет 20 минут активных действий и еще 20 - на приготовление в духовке!

Рецепт Кордон Блю мы подсмотрели у шеф-повара Александра Бельковича.

Шницель Кордон блю из индейки

Понадобится: Филе грудки индейки – 3 шт.;

Твердый сыр (можно с плесенью) 30 г;

Полутвердый сыр 100 г;

Ветчина – 100 г;

Мука – несколько ложек;

Яйцо – 1 шт.;

Специи, соль и черный перец;

Сливочное и растительное масло – для жарки;

Батон (для приготовления панировочных сухарей) – 4-5 кусочков

1. Батон нарежьте кубиком, поставьте сушиться в духовку при температуре 200 градусов минут на 5, один раз перемешайте и досушите ещё несколько минут.

2. В это время филе индейки отбиваем кухонным молотком (удобнее филе положить в пакет, чтобы не пачкать ничего). До равномерной толщины 4-5 мм, края чуть тоньше. Солим и перчим по вкусу.

! Если вы решите использовать курицу, возьмите половинку филе грудки, с толстой длинной стороны разрежьте его вдоль не до конца, чтобы получился кармашек. Раскройте его, как бабочку, и отбивайте так же, чтобы не порвать.

3. Ветчину режем тонкими пластинками. Сыр можно натереть на терке, можно порезать. Шеф рекомендует выбирать ароматные сыры - это придаст начинке пикантности.

4. На одну половинку подготовленного филе кладем сыр и ветчину, можно тонким слоем и слои чередовать.

! Александр Белькович предлагает готовить не только классический рецепт, а использовать для начинки разные сочетания - грибы и ветчину, грибы и сыр. Можно приготовить Кордон Блю с паштетом внутри.

5. Филе индейки большое по размеру, поэтом можно подвернуть края и свернуть филе рулетом. Филе курицы просто складывают кармашком, в который положили начинку, оставляя края свободными.

! Александр Белькович еще раз отбивает краешки у кармашков из курицы в уже сложенном виде. Около полутора сантиметров с трех сторон, совсем тонко. Так они хорошо скрепляются.

6. Сухарики готовы, измельчите их в блендере.

7. Насыпаем в одну тарелку муку, в другую - панировочные сухари, в третью взбитое яйцо с солью, специями и перцем.

8. Каждую котлетку обваливаем в муке, затем погружаем в яйцо, а потом в сухари, со всех сторон, чтобы шницель покрылся со всех сторон корочкой из сухариков.

Дайте вашим котлеткам время немного полежать, чтобы панировка подсохла, минуты 3-4.

9. Разогреваем сковородку, добавляем сливочное и растительное масло, выкладываем котлеты. Огонь делаем выше среднего и обжариваем шницели с двух сторон до образования золотистой корочки.

10. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте шницель Кордон блю со свежим салатом и различными соусами.

Приятного аппетита!