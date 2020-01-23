Пирог рыбака: рыбная запеканка с картофельным пюре

По аналогии со всемирно известным Shepherd's pie (Шеппердс пай, Пастуший пирог, запеканка из баранины и картофельного пюре) готовим запеканку с рыбой – Пирог рыбака.

Понадобится (на 8-10 порций)

Рыба белая (филе) – 0,8 – 1 кг;

Лук репчатый – 2 шт.;

Картошка – 1,2 кг;

Молоко – 200 мл;

Масло сливочное – 50 гр.;

Яйца – 2 шт.;

Сыр твердый – 50 гр.

Соль, перец или смесь перцев, приправа для рыбы – по вкусу.

Итого: 2400 г

Белки 197, жиры 103.9, углеводы 265.3, ккал 2783.7

На 100 гр.: белки 8.2, жиры 4.3, углеводы 11.1, ккал 116

* Из картошки приготовим пюре: очищенный картофель нарежьте на четвертинки, сварите до мягкости. Воду слейте, добавьте масло, молоко и растолките в пюре. Добавьте яйца, еще раз разомните пюре. Солите по вкусу.

* Пока варится картошка на пюре, подготовьте рыбу. Очистите от косточек, нарежьте крупными кубиками. (Если готовите из замороженной рыбы, разморозить ее нужно заранее, положив на сито или дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость).

* Лук крупно нарежьте, добавьте к рыбе, посолите и приправьте по желанию. Перемешайте. Если рыба сочная, предварительно потушите рыбную начинку на сковородке, чтобы выпарился сок, иначе в запеканке будет много жидкости. Мне понадобилось на это 10 минут.

* Включите на разогрев духовку, до 180-200 градусов.

* Положите рыбу в форму для запекания, сверху накройте слоем картофельного пюре. Поставьте в духовку на 20 минут. Достаньте форму, посыпьте тертым сыром и (по желанию) ароматными травами. Запекайте еще минут 10, или до зарумянивания верха запеканки.

* Получился сытный и ароматный «пирог рыбака» - запеканка с сочной рыбной начинкой и поджаристой сырной верхушкой, на слое картофельного пюре.

Приятного аппетита!