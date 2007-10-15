Курица в… тыкве! Или Тыква, фаршированная курицей и рисом

Тыква - это не просто овощ, это еще и емкость для запекания! Самый тыквенный сезон, и вкуснючая она, тыква, и полезно опять же! Надо на ужин приготовить!

Для справки:

* Плоды тыквы, как и арбузов и дынь, ботаники именуют ягодами.

* Тыквенная мякоть богата сахарами, витаминами (С, В, РР и Е, а также в тыкве содержится каротин, которого больше, чем в моркови), солями: калия, кальция, магния, цинка, железа и др..

* Пару лет назад в Англии семена тыквы просто сметали с полок магазинов: в одной ТВ-программе раскрыли «страшную тайну» о том, что семена тыквы – натуральный афродизиак почище Виагры! Высокое содержание цинка в семенах тыквы повышает сексуальное желание человека.

Итак, за дело!

Количество продуктов зависит от размеров самой тыквы, пропорции даю для тыквы диаметром около 30 см. Время на подготовку – минут 40, на запекание – час-полтора.

Понадобится:

Тыква крупная – 1 шт.

Курица или куриные части – бедра, крылья и проч.– 1,5 кг.

Рис – 1 стакан

Лук-репка – 2 шт.

Соль, перец, приправы по вкусу, петрушка

Масло для обжаривания

1. Тыкву моем и срезаем у неё макушку - это будет крышечка. Дырка должна получиться такого размера, чтобы входили куски курицы. И смело, ковыряя ложкой и помогая руками, вынимаем все волокна с семечками – в принципе, внутренности нам не понадобятся, хотя семечки можно сохранить, высушить и слузгать – они же афродизиак, помните?

2. Рис нужно отварить до полуготовности. Годится любой рис, мне нравится обработанный паром, он довольно тверденький, каждая рисинка отдельно, в кашу не превращается.

3. Курицу придется разрезать на куски. Посолить, приправить и обжарить до золотистой корочки, до готовности можно не доводить, дойдет в духовке.

4. Пока рис варится, а кура шкворчит-жарится, чистим-режем лук. И после куры его в курином жирке на той же сковородке подрумяним.

5. Все, приступаем к сборке! Складываем слоями, как в кастрюльку (сплошная выгода – начинку съедим, и «кастрюльку» тоже, посуды мыть меньше. Сначала рис (примерно полтыквы получилось), на него – лук, и сверху курицу. Все полтора килограмма влезли!

6. Закрываем крышечкой, саму тыкву снаружи надо умаслить – чтобы не усохла в духовке, и сохранила товарный вид. Запекаем час – полтора, при 220 – 250 градусах, время зависит от зрелости тыквы, размера, сорта. Поэтому через минут 30-40 начинаем её тестировать на предмет готовности – тычем деревянной шпажкой, зубочисткой. Если протыкается легко – готова! Можно крышечку приоткрыть, и курицу потыкать, но обычно курица испекается внутри без проблем.

А все! Готово!!!! Режем, как арбузик, дольками, только положите тыкву в глубокое блюдо – очень вкусный внутри сок-бульончик. Жалко будет, если убежит!

P.S. Скоро Хэллоувин...