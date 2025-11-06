Идеально на ужин! Сочные гнёзда из фарша с начинкой

Сегодня рецепт быстрого и вкусного ужина из простых продуктов. Мы приготовили "гнёзда" из куриного фарша с сыром и ананасами. Получилось супер-сочно, сытно, а еще и диетично. Времени на готовку уходит около получаса.

Ингредиенты:

куриный фарш 500 г;

морковь 1 шт.;

луковица 1 шт.;

кольца ананасов;

творожный сыр;

твёрдый сыр;

соль;

зелень.

1. Фарш сделать можно самим из куриных грудок или купить проверенный хороший в магазине. К фаршу добавляем мелко нарезанный лук и морковь, натёртую на самой мелкой тёрке. Их заранее можно слегка прижарить на сливочном масле, так вкус будет нежнее. Мы добавили сырыми. Тщательно перемешиваем фарш с овощами, добавляем любую зелень и соль.

2. Разогреваем духовку до 180 градусов. Из фарша формуем довольно увесистые котлетки и выкладываем на противень, который застелен пергаментом.

3. Далее в каждой котлетке стаканом, диаметр которого совпадает с диаметром ананасового кругляша, делаем «гнездо», углубление. В это углубление кладем творожный сыр и ананас. Мы еще добавили в несколько заготовок соус "Сладкий чили", он идеально сочетается с сыром и ананасом. Но это по желанию.

4. Отправляем заготовки в духовку на 15 минут.

5. Достаем и посыпаем щедро сыром. Можно взять любой: моцареллу или более твердые сорта. Отправляем в духовку еще на 5 минут.

6. Блюдо готово! «Гнезда» получаются сочными и нежными. Очень вкусно и быстро.

В таких котлетках много белка и мало калорий, чтобы блюдо стало еще менее жирным можно взять греческий йогурт вместо творожного сыра, а сыр сверху заменить на легкий. Добавьте овощей на гарнир и идеальный ужин готов.

Приятного аппетита!