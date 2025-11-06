Форум
Идеально на ужин! Сочные гнёзда из фарша с начинкой

Сегодня рецепт быстрого и вкусного ужина из простых продуктов. Мы приготовили "гнёзда" из куриного фарша с сыром и ананасами. Получилось супер-сочно, сытно, а еще и диетично. Времени на готовку уходит около получаса.

Ингредиенты: 

  • куриный фарш 500 г;
  • морковь 1 шт.;
  • луковица 1 шт.;
  • кольца ананасов;
  • творожный сыр;
  • твёрдый сыр;
  • соль;
  • зелень.

1. Фарш сделать можно самим из куриных грудок или купить проверенный хороший в магазине. К фаршу добавляем мелко нарезанный лук и морковь, натёртую на самой мелкой тёрке. Их заранее можно слегка прижарить на сливочном масле, так вкус будет нежнее. Мы добавили сырыми. Тщательно перемешиваем фарш с овощами, добавляем любую зелень и соль.

2. Разогреваем духовку до 180 градусов. Из фарша формуем довольно увесистые котлетки и выкладываем на противень, который застелен пергаментом. 

3. Далее в каждой котлетке стаканом, диаметр которого совпадает с диаметром ананасового кругляша, делаем «гнездо», углубление. В это углубление кладем творожный сыр и ананас. Мы еще добавили в несколько заготовок соус "Сладкий чили", он  идеально сочетается с сыром и ананасом. Но это по желанию.

4. Отправляем заготовки в духовку на 15 минут.

5. Достаем и посыпаем щедро сыром. Можно взять любой: моцареллу или более твердые сорта. Отправляем в духовку еще на 5 минут.

6. Блюдо готово! «Гнезда» получаются сочными и нежными. Очень вкусно и быстро.

В таких котлетках много белка и мало калорий, чтобы блюдо стало еще менее жирным можно взять греческий йогурт вместо творожного сыра, а сыр сверху заменить на легкий. Добавьте овощей на гарнир и идеальный ужин готов.

Приятного аппетита!

Аноним 458
07.11.25, 10:40

за 20 минут прям приготовится?
Морковка сырая поди хрустеть будет)

Анонимка
07.11.25, 12:07

за 20 минут прям приготовится?

Состав явно не про мало калорий)))

творожный сыр;

твёрдый сыр;

кольца ананасов

соус "Сладкий чили"

Маристотель
07.11.25, 19:44

U-mama.ru:

О! Спасибо приготовлю, люблю такое сочетание.

