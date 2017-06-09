Запеченный карп на овощной «подушке»

Вместо карпа по этому рецепту можно готовить любую рыбу. Перед запеканием замаринуйте рыбу в соусе из соевого соуса, растительного масла и сока половинки лимона на 30 — 40 минут. Если вы готовите морскую рыбу, то вместо веточек укропа лучше положить на рыбу розмарин.

Ингредиенты:

Карп охлажденный,

морковь 1 шт.,

перец болгарский 1 шт.,

небольшой кабачок 1 шт.,

сливки 20% 100 мл,

растительное или оливковое масло,

3–4 веточки укропа,

соевый соус,

соль,

белый или черный перец

* Выход: 6 — 8 порций

* Время приготовления 40 минут

* Оборудование: сотейник или глубокая сковорода, фольга или мешок для запекания.

* Калорийность порции 100/180: 354 ккал, белки 21,0, жиры 22,7, белки 16,0

1. Очищаем и потрошим рыбу, разделываем пополам вдоль позвоночника.

2. Натираем солью и перцем, кисточкой смазываем растительным или оливковым маслом.

3. Заворачиваем в фольгу, также смазанную маслом, кожей вниз или помещаем в мешок для запекания. Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем в течение 30 — 40 минут в зависимости от размера рыбы.

4. В это время готовим гарнир: тонкой соломкой нарезаем овощи, с небольшим количеством масла разогреваем сковороду или сотейник, обжариваем и тушим сначала морковь и перец, потом добавляем кабачок.

Когда овощи почти готовы, добавляем 2 столовые ложки соевого соуса и сливки. Тушим до готовности, доводим до вкуса, добавляя соль и перец.

5. На тарелку выкладываем овощную «подушку», сверху рыбу, украшаем зеленью.

Чешую с любой рыбы лучше всего счищать в емкости с водой. Таким образом вы спасете вашу кухню — рабочие поверхности и стены от попадания чешуи, а раковину — от засора.

Приятного аппетита!