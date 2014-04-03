Рецепты для мультиварки. Фрикадельки с кукурузой в соусе из помидоров и перцев

Эти фрикадельки с кукурузой я увидела у подруги. Идея мне понравилась, поэтому делюсь с вами: простое блюдо получается ярким, веселым и вкусным. Его можно приготовить в духовке (посыпьте сыром и запекайте до корочки), тушить в сотейнике или глубокой сковороде, а я приготовила в мультиварке – так еще легче и быстрее! Одновременно с фрикадельками получается соус-подливка, это очень удобно.

Если в качестве гарнира подать отварную (или баночную) фасоль, то получится этакая стилизация под мексиканскую кухню, здесь будут к месту и треугольники кукурузных чипсов, и лепешки-тортильяс.С рисом тоже получится вкусно, и с традиционным картофельным пюре, а можно вообще отдельно гарнир не готовить, а превратить в него соус, просто увеличив количество перцев и помидоров. В этом случае можно и фасоль положить, только не сухую, а предварительно сваренную или консервированную.

Подавайте эти фрикадельки с зеленым листовым салатом и хрустящей лепешкой или багетом.

Фрикадельки с кукурузой в соусе из помидоров и перцев

Понадобится: Фарш мясной (куриный, говяжий, из индейки) – 500 гр.; Кукуруза – 0,5 большой банки или 1 маленькая баночка; Лук репчатый - 1 шт.; Помидоры – 3-4 шт.; Перец красный сладкий – 1 небольшой или ½ крупного перца; Чеснок – 3-4 зубка; Соль, перец, приправы.

* Фарш нужно хорошо вымесить, чтобы он стал эластичным и фрикадельки не разваливались. Если фарш сухой, можно добавить немного воды.

* С помидоров снять кожицу, и нарезать кубиками. Кожица легко снимется, если помидоры на минуту опустить в кипяток, а потом облить холодной водой. У меня они были замороженные, уже без шкурки и семян. Зимой, когда хорошие помидоры – редкость, а также для экономии времени можно взять хорошие консервированные томаты в собственном соку.

* Лук нужно очистить, мелко нарезать. С кукурузы слить жидкость. Лук и кукурузу добавить в миску с мясом, посолить по вкусу, добавить перец и приправы. Перемешать.

* Слепить шарики размером примерно с яйцо (12-14 штук), выложить в чашу мультиварки, включить режим "Выпечка". Фрикадельки начнут готовиться.

* Перец режу мелкими кубиками. У чесночных зубков срезаю кончик и кладу так, целиком – будет ароматно и неостро.

* Сверху на фикадельки аккуратно выложить нарезанный перец, чеснок, кубики помидоров. У меня помидоры дали сок, не очень много, и я доливаю воду – так, чтобы фрикадельки были почти покрыты на 2/3 или ¾ высоты. Посолите овощи и приправьте, можно взять смесь пряностей «Мексико» или другие любимые приправы.

* Готовлю на режиме «Выпечка» 30-40 минут. Овощи превращаются в густой соус, зернышки кукурузы остаются упругими и яркими. Прямо в тарелке можно посыпать нарезанной петрушкой, колечками зеленого лука, и подать с хрустящим зеленым салатом и мягкой свежей лепешкой, чтобы макать в соус.

Приятного аппетита!