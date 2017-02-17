Готовить курицу в керамических горшочках легко и удобно! Нужно нарезать продукты, положить в горшочки и поставить в духовку, а дальше она сама все сделает - через час достаете горшки, а там нежная, сочная, ароматная курица с овощами в соусе-подливке.

Выгоды порционных горшочков для меня еще и в том, что можно приготовить одновременно несколько вариаций блюда – с учетом вкусов и потребностей членов семьи. Кому овощей побольше, кому соус поострее, кто-то укроп не любит? Запросто, нужно только пометить горшочки.

Простые продукты, легкое приготовление, отличный результат!

Если нужен гарнир, приготовьте картофельное пюре или отварную/запеченую картошку, гречку, рассыпчатый рис. Я положила побольше овощей и обошлась без гарнира.

Курица в сметанно-сырном соусе (в горшочке)

Понадобится (на 4 больших горшочка, по 400 мл.): Курица (бедра) – по 1-2 шт. на горшочек;

Цветная капуста – небольшая головка или половина крупной;

Морковь – 1 шт.;

Лук репчатый, небольшие луковки – 1-2 шт.;

Сыр – 80-100 гр.;

Сметана – 100 гр.;

Соль, перец черный молотый;

Зелень петрушки.

• Духовку заранее греть не нужно, керамическая посуда ставится в холодную или чуть теплую духовку, иначе от перепада температур горшочек может треснуть.

• Подготовьте продукты. Это быстро - я снимаю кожу с курицы, лук режу «перьями» или полукольцами, морковь – соломкой, а сыр тру на крупной терке.

• Укладываю в горшочки слоями: лук и морковь, немного присыпать сыром, дальше – курица и овощи, еще сыр.

• Для сметанной заливки сметану развожу водой (примерно поровну воды и сметаны), добавляю перец и немного соли. Подливку можно сделать более густой, для этого в сметану добавьте чайную ложку кукурузного крахмала. Наливаю в горшочки примерно на 2/3, накрываю плотно крышкой – и в холодную духовку.

• Включаю духовку, запекаю при 180 градусах примерно 50-60 минут. Минут через 30-40 можно заглянуть и попробовать мясо на готовность, но учитывайте, процесс небыстрый - сначала горшочки и содержимое будут нагреваться вместе с духовкой, и только потом начнут готовиться, на это нужно время.

• Очень нежная получилась курица и овощи просто «таяли во рту». Сыр расплавился и вместе со сметаной превратился в соус-подливку. Подавала с цельнозерновым хлебом с хрустящей корочкой и мелко нарезанной петрушкой. Вкусно!