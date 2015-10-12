Порционные мясные запеканки из куриного фарша с творогом очень люблю, ведь это выгодное во всех отношениях блюдо. Судите сами: минимум усилий, все продукты перемешала и в духовку поставила, и через полчаса готовы нарядные мясные «кексы»! Мягкие, нежирные, сверху яркая сочная «шапочка», с разными гарнирами сочетаются, детям нравятся. Пробуйте!

Запеканка из куриного фарша с творогом

Понадобится (на 8 штук): Фарш куриный – 500 гр.;

Творог (0% - 9%) – 130 – 150 гр.;

Яйцо – 1 шт.;

Лук репчатый – 1-2 шт.;

Помидоры – 1-2 шт.;

Сыр моцарелла – 8 ломтиков;

Соль, приправы по вкусу.

Формочки для кексов.

• Творог для этого блюда выбирайте мягкий (чтобы крупинки легко разминались), но без жидкости. Нежирный куриный фарш хорошо перемешайте с творогом, яйцом и мелко нарезанным луком.

Я натерла лук на терке, чтобы он совсем не ощущался в готовой запеканке. Это удобно и быстро, мне кажется, тереть лук даже быстрее, чем мелко резать (берегите маникюр!)

• Добавьте соль – примерно чайную ложку, молотый черный перец и другие приправы на ваш выбор. Хорошо перемешайте. Теперь можно просто пожарить котлеты, обваляв их в муке, а можно запечь в духовке.

• Наполните фаршем формочки для кексов (мои формочки объемом 75 мл.), старайтесь уложить фарш плотно, без пустот. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку, минут на 25.

• Небольшие помидорки нарежьте кружочками, сыр ломтиками толщиной 0,5 см. Через 25 минут выньте формочки из духовки, положите на каждую запеканку сыр и помидорный ломтик и верните в духовку еще на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился и слегка зарумянился.

Если помидоры или сыр плохо держатся и падают, приколите их зубочисткой. Готовые запеканки можно посыпать рубленой зеленью, например, петрушкой.

• Мне нравится выпекать такие мясные «кексы»: стенки формочек не дают мясу пересохнуть в духовке, и запеканки получаются мягкие, сочные и нежирные. Помидоры и сыр добавляют сочности, а менять вкусовой нюанс можно приправами.

Приятного аппетита!