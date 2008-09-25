Если у вас сломалась мясорубка, продавите мясо через дуршлаг.

Шутка.

Вот сейчас сижу, и думаю, что среди моих знакомых нет ни одного вегетарианца. И я вполне понимаю мясоедов! И вкусовые рецепторы блаженствуют, и для организма полезно. Про то, какое мясо принесет больше пользы, ptica_we написала отличную статью Мясное изобилие для взрослых и детей – читаем (там много интересного). А для услаждения желудка идем на кухню!

Предлагаю соединить два вкусных продукта – рубленое мясо, он же фарш, и слоеное тесто. Нежное, слоистое, хрустящее сверху тесто, и сочное мясо - прекрасный союз!

И совсем простой, но от этого не менее вкусный вариант - буханочка «мясного хлеба».

Мясной хлеб и мясные «батончики»

Понадобится:

Фарш (свинина + говядина) – 1,5 кг. (по 750 гр. на каждое блюдо);

Яйца – 2 шт.;

Лук репчатый – 1 большая или 2 маленьких луковички;

Манка - 1/3 стакана;

Сливки – 100 гр.;

Соль, перец, свежий или сушеный укроп – по вкусу.

Для мясных «батончиков»:

Оливки без косточек – полбанки;

Тесто слоение дрожжевое – 1 упаковка 500 гр.;

Сыр – 100 гр.;

Для мясной буханочки:

Перец сладкий болгарский – 1 красный и 1 зеленый;

1. Тесто заранее выньте из морозилки и дайте ему разморозиться при комнатной температуре.

2. Перцы нужно вымыть, очистить от семян и нарезать некрупным кубиком. Лук мелко нашинковать. В миску выкладываем весь фарш, солим, перчим по вкусу, я еще положила сушеный укроп. Добавляем яйца, сливки, нарезанный лук, манку и хорошо вымешиваем. Делим фарш на 2 части.

3. Для мясных «батончиков»: Тесто надо разрезать пополам и немного раскатать, чтобы пластины стали шире. Возьмите половину фарша и разделите еще пополам. Каждую часть нужно расплющить в длинную овальную лепешечку.

Посередине пластины теста кладем лепешку из фарша, выкладываем по центру цепочку оливок и заворачиваем края мясной лепешки так, чтобы оливки оказались внутри мяса и получился такой кругленький «рулетик». Теперь надо посыпать тертым сыром – по половине на каждый мясной рулетик.

Завернуть и защипать края теста, как пирожок. Тестом нужно оборачивать плотно, чтобы не было пустого пространства между ним и мясом. (Правда, в процессе выпечки между мясом и стенками рулета пустота все равно образуется, потому что мясо при тепловой обработке уменьшается процентов на 20).

4. На противень выложить «батончики» швом вниз, наколоть вилкой, немного смазать сливками верхушку. Можно посыпать крупной солью и тмином или сделать украшения из теста.

Выпекать при 180 градусах 50 минут. Через 25-30 минут на 20 градусов убавить температуру духовки. Если верх будет быстро румяниться, можно прикрыть пергаментом или фольгой.

5. Для мясной буханочки: Во вторую половину фарша замешиваем нарезанный сладкий перец. Выкладываем фарш с перцем в прямоугольную форму. Если нет прямоугольной – подойдет и круглая, а еще можно запечь на противне, придав фаршу форму батона.

6. Поставить в предварительно разогретую духовку и запекать при 200 градусах 50 минут.