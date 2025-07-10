Базиликовые ньокки с лимонным соусом

В нашей копилке уже есть рецепт «Картофельные ньокки», а сейчас попробуем нечто новое! Ньокки – близкий родственник клецкам, галушкам, кнедликам, ленивым вареникам. Вариаций рецептов ньокки великое множество, они бывают разные по форме и составу: с пшеничной, рисовой или кукурузной мукой, из манной крупы, тыквенные, с сыром...

Наши ньокки сделаны по мотивам рецепта Джейми Оливера, варианты которого гуляют в интернете (что считать оригиналом, мы так и не поняли). Ньокки получаются нежные, с ярким базиликовым ароматом и свежей лимонной ноткой. Вкус пармезана и рикотты сделает их похожими на наши творожные вареники.

Ньокки с базиликом под лимонным соусом

Понадобится: Для ньокки: свежий базилик - большой пучок;

сыр рикотта - 200 г;

сыр пармезан - 140 г;

яйца 2 шт. + 1 желток;

пшеничная мука - 100 г;

манная крупа - 100 г;

мука для обваливания. Для лимонного соуса: сливочное масло - 40 г;

несколько листьев базилика;

лимон - 1 шт. (сок 1/2 + цедра с целого лимона);

немного сахара (по вкусу);

пармезан для подачи.

Приготовление

1. Опустите листья базилика в кипяток на 1 минуту, затем сразу в ледяную воду. Отожмите и мелко порежьте.

2. Тесто для ньокки делается очень просто: в большой миске блендером смешайте рикотту, базилик, яйца, желток, пармезан, добавьте всю муку и манку (понемногу).

Должно получиться мягкое тесто, слегка липнущее к рукам. Накройте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 2 часа, манка набухнет, тесто станет чуть более плотным.

3. Выложите тесто на припыленную мукой доску, сформируйте длинный валик и нарежьте небольшими кусочками, как сочни на пельмени.

4. Обваляйте ньокки в муке, слегка приплюснув. Теперь ньокки можно сразу варить.

5. Чтобы сделать лимонный соус, надо растопить сливочное масло на сковороде. В нём обжарьте листья базилика, добавьте лимонную цедру (цедру снимаем на мелкой терке, до белого слоя под кожурой).

6. Опустите ньокки в кипящую подсоленную воду. Как только всплывут (через 2 минуты), вынимайте шумовкой.

7. Подавайте, сбрызнув лимонным соком, полив ароматным маслом и щедро посыпав пармезаном.

Можно подать ньокки с томатным соусом, с чесночным маслом, просто со сметаной.

Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь вкусом Италии!

Приятного аппетита!