Горячие блюда

Базиликовые ньокки с лимонным соусом

Если вы ищете простой, но эффектный рецепт итальянской кухни, то эти ньокки с рикоттой, базиликом и лимонным соусом — идеальный выбор!

В нашей копилке уже есть рецепт «Картофельные ньокки», а сейчас попробуем нечто новое! Ньокки – близкий родственник клецкам, галушкам, кнедликам, ленивым вареникам. Вариаций рецептов ньокки великое множество, они бывают разные по форме и составу: с пшеничной, рисовой или кукурузной мукой, из манной крупы, тыквенные, с сыром... 

Наши ньокки сделаны по мотивам рецепта Джейми Оливера, варианты которого гуляют в интернете (что считать оригиналом, мы так и не поняли). Ньокки получаются нежные, с ярким базиликовым ароматом и свежей лимонной ноткой. Вкус пармезана и рикотты сделает их похожими на наши творожные вареники.

Ньокки с базиликом под лимонным соусом

Понадобится:

Для ньокки:

  • свежий базилик - большой пучок;
  • сыр рикотта - 200 г;
  • сыр пармезан - 140 г;
  • яйца 2 шт. + 1 желток;
  • пшеничная мука - 100 г; 
  • манная крупа - 100 г;
  • мука для обваливания.

Для лимонного соуса:

  • сливочное масло - 40 г; 
  • несколько листьев базилика;
  • лимон - 1 шт. (сок 1/2 + цедра с целого лимона);
  • немного сахара (по вкусу);
  • пармезан для подачи.

Приготовление

1. Опустите листья базилика в кипяток на 1 минуту, затем сразу в ледяную воду. Отожмите и мелко порежьте.

2. Тесто для ньокки делается очень просто: в большой миске блендером смешайте рикотту, базилик, яйца, желток, пармезан, добавьте всю муку и манку (понемногу).

Должно получиться мягкое тесто, слегка липнущее к рукам. Накройте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 2 часа, манка набухнет, тесто станет чуть более плотным.

3. Выложите тесто на припыленную мукой доску, сформируйте длинный валик и нарежьте небольшими кусочками, как сочни на пельмени.

4. Обваляйте ньокки в муке, слегка приплюснув. Теперь ньокки можно сразу варить.

5. Чтобы сделать лимонный соус, надо растопить сливочное масло на сковороде. В нём обжарьте листья базилика, добавьте лимонную цедру (цедру снимаем на мелкой терке, до белого слоя под кожурой).

6. Опустите ньокки в кипящую подсоленную воду. Как только всплывут (через 2 минуты), вынимайте шумовкой.

7. Подавайте, сбрызнув лимонным соком, полив ароматным маслом и щедро посыпав пармезаном.

Можно подать ньокки с томатным соусом, с чесночным маслом, просто со сметаной.

Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь вкусом Италии! 

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

4
Lena Stepina
10.07.25, 14:49

Кто-то это пробовал? выглядит угрожающе ((

Калина Малиновa®
10.07.25, 16:40

Вот вроде и рецепты бывают ничего, но как долистаншь до подачи….
Простите. Как-то аппетитнее же можно презентовать итоговый результат?

Lena Stepina
10.07.25, 17:04

Калина Малиновa®: Как-то аппетитнее

что может быть аппетитнее вареной манки с сыром под сливочным маслом с лимоном

