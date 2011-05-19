Биточки из чечевицы с грибной подливкой (рецепт с видео)

Мои дети чечевицу любят и даже придумали про неё стишок: «Чечевица-чечевица, на сто блюд она сгодится!». И действительно, чечевичных рецептов много, можно выбрать то, что по вкусу. Я готовлю из неё супы, салаты, разные горячие блюда, паштет и биточки. Вот их и предлагаю попробовать, с грибной подливкой и с йогуртовым соусом.

Биточки из чечевицы с грибной подливой

Понадобится: Чечевица зеленая – 200 г

Лук репчатый – 1 большая луковица (1/2 для биточков, ½ для соуса);

Яйцо – 1 маленькое;

Мука – 2 ст.л.;

Соль, перец;

Сухари белые для панировки.

Для грибного соуса:

Грибы – 150 г

Лук репчатый – 1/2 шт.;

Масло растительное – 1-3 ст. ложки;

Соль и молотый черный перец.

Для соуса из йогурта:

Йогурт натуральный, несладкий, без добавок – 1 баночка;

Чеснок – 1 зубчик;

Зелень (петрушка, кинза) – ½ пучка; cоль.

· Чечевицу нужно отварить до готовности в несоленой воде – без соли она лучше варится, быстрее становится мягкой. Варите до мягкости, но не разваривайте в кашу! Воду нужно хорошо слить и чечевицу остудить.

· Лук мелко нарезать, подрумянить на растительном масле. Половину лука оставить для грибного соуса.

· Вторую половину лука вместе с чечевицей пропустить через мясорубку или измельчить блендером в пюре.

Добавить маленькое яйцо, соль, перец, немного муки. Чечевичное «тесто» получается довольно мягкое, влажное, липкое, биточки лепить нужно будет мокрыми руками. Иногда кажется, что вышло чересчур жидко – не торопитесь добавлять муку. Сделайте один «пробный» биточек – поджаренные, они станут плотнее, если все ж понадобится загустить «тесто», подмесите в него панировочные сухари.

· Мокрыми руками слепите небольшие биточки-котлетки, запанируйте их в сухарях и поджарьте на растительном масле до румяной корочки.

· Для подливки грибы крупно нарежьте, слегка обжарьте на разогретом растительном масле, добавьте стакан воды и потушите до готовности. Грибы выньте, отвар сохраните. Мелко изрубите их ножом, или соедините с жареным луком и измельчите блендером – включайте блендер в импульсном режиме, буквально по нескольку секунд, чтобы грибы не превратились в пюре.

Немного разведите грибным отваром, посолите и поперчите.

Мне нравится такой соус-подливка, но можно загустить его мукой, тогда нужно в холодном грибном отваре или в воде развести ложечку муки, добавить в соус, размешать, поставить на огонь, довести до кипения и немного поварить.

· Также хорошо подойдет к чечевичным биточкам йогуртовый соус. Понадобится баночка натурального несладкого йогурта, зубок чеснока, петрушка, кинза, укроп – на выбор или все вперемешку. Разотрите чеснок солью и добавьте к йогурту вместе с мелко нарезанной зеленью.