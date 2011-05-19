Биточки из чечевицы с грибной подливкой (рецепт с видео)
Мои дети чечевицу любят и даже придумали про неё стишок: «Чечевица-чечевица, на сто блюд она сгодится!». И действительно, чечевичных рецептов много, можно выбрать то, что по вкусу. Я готовлю из неё супы, салаты, разные горячие блюда, паштет и биточки. Вот их и предлагаю попробовать, с грибной подливкой и с йогуртовым соусом.
Биточки из чечевицы с грибной подливой
Понадобится:
Чечевица зеленая – 200 г
· Чечевицу нужно отварить до готовности в несоленой воде – без соли она лучше варится, быстрее становится мягкой. Варите до мягкости, но не разваривайте в кашу! Воду нужно хорошо слить и чечевицу остудить.
· Лук мелко нарезать, подрумянить на растительном масле. Половину лука оставить для грибного соуса.
· Вторую половину лука вместе с чечевицей пропустить через мясорубку или измельчить блендером в пюре.
Добавить маленькое яйцо, соль, перец, немного муки. Чечевичное «тесто» получается довольно мягкое, влажное, липкое, биточки лепить нужно будет мокрыми руками. Иногда кажется, что вышло чересчур жидко – не торопитесь добавлять муку. Сделайте один «пробный» биточек – поджаренные, они станут плотнее, если все ж понадобится загустить «тесто», подмесите в него панировочные сухари.
· Мокрыми руками слепите небольшие биточки-котлетки, запанируйте их в сухарях и поджарьте на растительном масле до румяной корочки.
· Для подливки грибы крупно нарежьте, слегка обжарьте на разогретом растительном масле, добавьте стакан воды и потушите до готовности. Грибы выньте, отвар сохраните. Мелко изрубите их ножом, или соедините с жареным луком и измельчите блендером – включайте блендер в импульсном режиме, буквально по нескольку секунд, чтобы грибы не превратились в пюре.
Немного разведите грибным отваром, посолите и поперчите.
Мне нравится такой соус-подливка, но можно загустить его мукой, тогда нужно в холодном грибном отваре или в воде развести ложечку муки, добавить в соус, размешать, поставить на огонь, довести до кипения и немного поварить.
· Также хорошо подойдет к чечевичным биточкам йогуртовый соус. Понадобится баночка натурального несладкого йогурта, зубок чеснока, петрушка, кинза, укроп – на выбор или все вперемешку. Разотрите чеснок солью и добавьте к йогурту вместе с мелко нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!