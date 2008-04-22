«Охотничьи байки»: как Кабан, Лось и Косуля подружились…

Всем нам, мои маленькие любители природы, раз в жизни да охота... Охота съесть чего-нибудь этакого... Фильдиперсового... И если филе кенгурятины или седло крокодила вас уже не вставляет, то, милости просим, к нашему шалашу... А наш охотничий шалашик нынче был богат добычей. Бравые охотники-звероловы, несмотря на отсутствие лицензии и закрытый охотничий сезон таки умудрились пристрелить три половозрелые мясные тушки. Как сказал классик:

«Три смелых зверолова

Бродили целый день,

А вечером навстречу

К ним выбежал олень.»

Ну где-то примерно так... Только навстречу им на сей раз выбегали Лось, Кабан и Косуля. Выбегали, и тут же падали... От счастья, наверное... Ну, да не суть... В результате звероловы на ужин имели три разнообразных вида жывотных и даже растерялись от такого изобилия. Но поскольку время ужина близилось, животы прихватывало, а слюна уже закапывала их охотничьи патронаши, решено было не мудрствуя лукаво приготовить блюдо под названием «Жаркое ассорти по-охотничьи». (К слову, в слове «жаркое» ударение можно ставить как на первый, так и на второй слог -прим.филолога). Да и фиг с ним с ударением!

Ударными темпами нужно было подготовиться к творческому процессу создания жаркого...

Для этого в художественном беспорядке мы раскидали по шалашу:

мясо кабана (бедро)

мясо косули (седло)

мясо лося (просто лося)

смесь перцев

масло растительное

приправы

картофель обыкновенный системы «клубень»

морковь

лук

Для начала определяем ху из ху... Для того, чтобы вам, мои маленькие зверолюбы, было удобнее различать их, мы сделали небольшие таблички специальным охотничьим маркером... Итак, режем крупно дичь. И обжариваем ее на раскаленной сковородке с добавлением специй и, естественно, растительного масла...

При жарке дичи необходимо учитывать тот факт, что все вышеозначенные нами жывотыне принадлежат к разным видам и типам. Посему первым в жарку идет мясо лося.

По хорошему, Лосяша желательно предварительно вымочить в маринаде несколько часиков, дабы мясо не было жестким и не оскверняло божественный вкус соседского мяса в общем котле. Итак, замоченного Лосяша обжариваем первым...

Затем к нему присоединяется Кабан. По сути, кабан - та же свинья, только дикая и свирепая. Посему обходимся с кабаном также,как и со свининой...

И уже в последнюю очередь к этой дружной компашке присовокупляем Косулю... Доводим все мясное ассорти до степени готовности которая может быть описана одним словом - «почти» и снимаем с огня...

За несколько мгновений до этого момента можно влить в сковородку пару капель охотничьей настойки. Тут уж зависит от того, какой вид охотничьей настойки вы взяли с собой на охоту... Предпочтительней, чтобы это была настойка на можжевеловых ягодах, но, в принципе, нормально покатит любая охотничья настойка...

На другой сковородке параллельно с мясными забавами пассеруем крупно порезанный лук и моркву...

Тем временем ваши друзья охотники чистят картофан и также крупно режут его. В специальные емкости для жаркого (котелок, чугунок, казанок - нужное подчеркнуть) засыпаем картошку, лук, морковку и, разумеется, мясо.

Выделившийся от жарки мясо сок (ну если хотите бульон) заливаем туда же. Засыпаем туда несколько листочков лаврушки, и (внимание!) можжевеловых ягод! Ибо каждый охотник знает, что мясо диких зверей отлично сочетается с ягодами можжевельника! Несколько горшинок черного перца, пару щепоток эстрагона или лимонного перца, закрываем крышкой и ставим томиться до полной боевой готовности...

И пока охотничье жаркое томится на костре, можно взять и употребить с друзьями немного настойки, которая по-любому должна остаться во фляжке у кого-то из троих...

Главное тут - не пропустить момент, чтобы опять же не дойти до кондиции, описанной классиком:

«Три смелых зверолова

Сидели под кустом,

А кто-то на березе

Помахивал хвостом.

Один воскликнул: - Белка!

Стреляй, чего глядишь! -

Другой сказал: - Собака! -

А третий крикнул: - Мышь!»

Ну и вобщем-то когда жаркое будет готово, его необходимо употребить внутрь. Салютуя вверх одиночными ружейными выстрелами в память безвинно погибших Кабана, Лося и Косули... Тем самым отдавая дань этим великим животным, накормившем простых охотников в нелегкий час ужина...