Ньокки – итальянское блюдо, близкий родственник клецкам, галушкам, кнедликам, ленивым вареникам. В каждом регионе Италии их готовят по-своему, поэтому ньокки бывают разные по форме и «содержанию»: картофельные и тыквенные, из рикотты (похожи на наши творожные вареники) или манной крупы, со шпинатом, с рисовой или кукурузной мукой.

Давайте попробуем картофельные ньокки! Их можно подать просто - с тертым сыром и сливочным маслом, с томатным соусом или с соусом песто, а можно приготовить более сложный соус-заправку. Например, нежный сливочный с лососем, густой и пряный мясной болоньезе, насыщенный овощной с помидорами, баклажанами, чесноком и маслинами, подливку с грибами и ветчиной, или со сливками, белым вином и фрикадельками из курицы, или заправить любым другим соусом, который любите.

Ньокки картофельные

Понадобится: Картофель – 500 гр.; Яйцо – половинка, или только желток; Мука – ок. 150-160 гр.; Соль, перец, мускатный орех – по вкусу.

* Картошку для ньокки лучше всего не варить, а запечь в кожуре – она получится более сухой, и муки для замеса теста понадобится меньше, будет вкуснее. Если нет возможности картошку испечь - сварите на пару, в мундире. Чуть остудите, чтобы не обжигало пальцы, и очистите от кожуры. Крупные картофелины можно разрезать пополам, чтобы вышел пар.

* Теперь нужно превратить картошку в однородное пюре: можно натереть на терке, или растолочь и протереть через сито с крупной ячейкой. Не рекомендую всякие механические протиралки для пюре, блендер, мясорубку – пюре потеряет воздушность, поплывет, тесто будет более грубым и резиновым. Я тру на терке, это быстро и удобно.

* Добавьте в пюре желток или яйцо (на килограмм картошки можно положить маленькое яйцо целиком, на полкило – достаточно одного желтка), положите соль, перец, щепотку мускатного ореха и половину муки, и замесите мягкое тесто. Муку подсыпайте при замесе, по необходимости, в зависимости от картошки понадобится разное количество муки.

* Тесто должно получиться мягким, но не мажущимся и держащим форму при разделке. Избыток муки сделает готовые ньокки жесткими, «резиновыми». Для первого раза, чтобы не сомневаться, достаточная ли плотность теста, можно сварить на пробу пару кусочков – если при варке не развалились, и вкус вас устраивает – муки достаточно.

* Слегка припылите разделочную поверхность мукой, чтобы тесто не прилипало. Скатайте жгутики чуть толще большого пальца, и нарежьте на кусочки. Бороздки на поверхности ньокки – функциональные, они задерживают масло или соус, с которыми ньокки подаются.

Традиционно для этого используется рифленая доска «риганьокка», к которой прижимаются шарики картофельного теста, а потом снимаются или скатываются-сворачиваются уже готовые ребристые ньокки.

Я сделала бороздки вилкой, быстрее всего – просто прижимая кусочки теста. Если тесто липнет к вилке, опускайте её время от времени в муку.

* Опустите ньокки в слабо кипящую подсоленную воду, после того, как всплывут, варите примерно одну-две минуты. Готовые ньокки выньте на тарелку, чтобы стекла вода, и заправьте тертым сыром и сливочным маслом, или любимым соусом (множество вариантов!), или просто обжарьте.

* Моим детям понравились ньокки, слегка обжаренные в топленом масле и посыпанные тертым пармезаном, а мы ели их с кабачковой икрой, свежими помидорами и с оливковым маслом. Хорошее сытное блюдо, которое можно всячески разнообразить подливками и соусами!

Приятного аппетита!