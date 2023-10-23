Куриную печень в нашей семье готовят часто, но всегда по одному рецепту - тушеную в сковороде со сметаной и луком. На рецепт приготовления куриной печени по-мароккански я наткнулась давно, а сейчас думаю - почему не приготовила раньше! Жареная куриная печень со специями и травами получается очень ароматной, с плотной корочкой у каждого кусочка и с нежной, тающей во рту серединкой.

В марокканской кухне с таким составом специй готовят шашлык из печени на гриле, мы же замаринуем печень, как шашлык, но обжарим её на сковороде.

Осенью куриная печень - не только вкусная, но и особенно полезная еда! Магний и фосфор в её составе активизируют защитные силы организма. Аскорбинка и фолиевая кислота (витамин В9) повышают сопротивляемость к внешним негативным воздействиям.

Жареная куриная печень по-мароккански

Ингредиенты - куриная печень - 800 г;

- кинза и петрушка - по 1/2 пучка;

- сушеный тимьян - щепотка;

- оливковое, аргановое или другое масло - 2 ст. ложки;

- сладкая паприка - 1 ч.л. с горкой;

- красный острый перец - 1/2 ч.л. (по желанию);

- соль - 1 ч.л. без горки;

- чёрный молотый перец - 1 ч.л. без горки;

- чеснок - 2-3 зубчика;

- масло для жарки - 1-2 ч.л.

Приготовление

1. Подготовьте печень, как обычно: промойте, очистите от пленочек и разделите на сегменты. Выложите печень на полотенце, нужно её обязательно обсушить.

2. В это время нужно нарубить помельче кинзу и петрушку, в глубокой ёмкости смешать зелень, оливковое масло, чеснок, пропущенный через пресс, добавьте тимьян, паприку, красный и черный перец, соль и хорошо перемешайте.

3. Печень добавляем в ёмкость с маринадом, смешиваем, накрываем пленкой и убираем в холодильник на час.

4. Жарить печень будем частями - у меня из этого количества получилось три партии. Нужно, чтобы кусочки разместились на дне с комфортом, каждый отдельно.

5. Сковороду с толстым дном разогреваем, немного смазываем маслом для жарки, жарим печень по три-четыре минуты с каждой стороны на сильном огне до золотистого оттенка. Затем огонь убавляем и жарим, переворачивая, еще 8-10 минут, пока сок из печени не будет прозрачным. Я засекла время - в общей сложно на жарку одной партии понадобилось 15 минут.

Печень потрясающе вкусная! Сверху жареная чесночно-паприковая корочка, зелень, конечно, поджарилась, стала хрустящая. Внутри печень нежная, мягкая и плотная.

Гармонично сочетается с овощным салатом из хрустящего айсберга с огурцом и сладким перцем, приправленным нарубленной кинзой и оливковым маслом.

Подавайте печень горячей, можно сделать сливочный соус.

Приятного аппетита!