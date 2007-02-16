Как Курица из Каира накормила Кумира

В Масленичную неделю вы, дорогие мои детишечки, небось надеялись, что я вам сейчас тут навыкладываю сотни рецептегов занимательных блинов? Ан нет... Надоели эти блины хуже горькой редьки... Дома - блины, в гостях - блины, в буфет на работе зайдешь - опять они, родимые, лежат... Маслом истекают, начинками пучатся... Форменное безобразие! Как тут худеть?! Тут и пост последующий не спасет... Наешься этих блинов и потом замаешься скидывать лишние кг!

Посем уволевым решением мозга мною было задумано приготовить нечто а) мясное, б) диетичексое, в) оригинальное... Как нельзя кстати подвернулся рецептег курицы по-каирски. . В гости заглянул старинный дргу, вобщепм все складывалось как нельзя кстати...

Для египетского счастья даже не потребовалось бежать в магаз, ибо все, что нужно, принес друг, остальное было найдено в недрах моего большого белого друга, а именно:

тушка курицы (это по рецепту), а мой диетический мозг обошелся диетическими грудками - 2 шт.

1 ст. л. меда

50 г очищенных фисташек

50 г сливочного масла

кумин (зира)

молотый имбирь

соль

Вобщем, поскольку целой курицы у меня не нашлось обошлись грудками. Те же яйца, то есть курица, вид сбоку. Для начала плющим грудки (ну или курицу). Для чего острым ножом делаем разрез точняк по грудине и расплющиваем курицу аля цыпленок тапака . Особо нерным лучше не присутствоать на площадке, ибо при этом раздается весьма красноречивый хруст костей.

Обмазываем тушку сначала специями, а потом не жалеем и вмазываем в нее смесь растопленного масла и меда. Если у вас цельная тушка, то делаем проколы в области груди и бедер, если у вас грудка в чистом виде, достаточно надрезать курячью грудь.

Включаем режим гриль, если есть, (если нет - фиг с ним!) и обжариваем нашу красавицу до золотистого цвета! Готовую тушку посыпаем молотыми фисташками и имбирем.

Кулинарная хитрость: фисташки можно предварительно чуть обжарить на раскаленной сковороде. И еще один момент, если фисташек нет, а идти за ними лень, то можно заменить на кедровые орешки.

Очень египесткий у нее вкус получается ! Подавать ее рекомендуют с соленьями, чтобы оттенить сладкий карамельный привкус. Друг был в восторге, блины были повержены!