Как Курица из Каира накормила Кумира
В Масленичную неделю вы, дорогие мои детишечки, небось надеялись, что я вам сейчас тут навыкладываю сотни рецептегов занимательных блинов? Ан нет... Надоели эти блины хуже горькой редьки... Дома - блины, в гостях - блины, в буфет на работе зайдешь - опять они, родимые, лежат... Маслом истекают, начинками пучатся... Форменное безобразие! Как тут худеть?! Тут и пост последующий не спасет... Наешься этих блинов и потом замаешься скидывать лишние кг!
Посем уволевым решением мозга мною было задумано приготовить нечто а) мясное, б) диетичексое, в) оригинальное... Как нельзя кстати подвернулся рецептег курицы по-каирски.. В гости заглянул старинный дргу, вобщепм все складывалось как нельзя кстати...
Для египетского счастья даже не потребовалось бежать в магаз, ибо все, что нужно, принес друг, остальное было найдено в недрах моего большого белого друга, а именно:
- тушка курицы (это по рецепту), а мой диетический мозг обошелся диетическими грудками - 2 шт.
- 1 ст. л. меда
- 50 г очищенных фисташек
- 50 г сливочного масла
- кумин (зира)
- молотый имбирь
- соль
Вобщем, поскольку целой курицы у меня не нашлось обошлись грудками. Те же яйца, то есть курица, вид сбоку. Для начала плющим грудки (ну или курицу). Для чего острым ножом делаем разрез точняк по грудине и расплющиваем курицу аля цыпленок тапака. Особо нерным лучше не присутствоать на площадке, ибо при этом раздается весьма красноречивый хруст костей.
Обмазываем тушку сначала специями, а потом не жалеем и вмазываем в нее смесь растопленного масла и меда. Если у вас цельная тушка, то делаем проколы в области груди и бедер, если у вас грудка в чистом виде, достаточно надрезать курячью грудь.
Включаем режим гриль, если есть, (если нет - фиг с ним!) и обжариваем нашу красавицу до золотистого цвета! Готовую тушку посыпаем молотыми фисташками и имбирем.
Кулинарная хитрость: фисташки можно предварительно чуть обжарить на раскаленной сковороде. И еще один момент, если фисташек нет, а идти за ними лень, то можно заменить на кедровые орешки.
Очень египесткий у нее вкус получается ! Подавать ее рекомендуют с соленьями, чтобы оттенить сладкий карамельный привкус. Друг был в восторге, блины были повержены!
Приятного вам аппетита! И удачно пережить Великий Пост!!!