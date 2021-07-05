Оладьи из кабачков с творогом

Один из наших любимых простых рецептов – оладьи из кабачка с творогом, вкусные, сытные и полезные. А приготовить их можно в двух вариантах – сладкие или несладкие, с луком и зеленью. В них нет явно выраженного вкуса творога, а кабачок и совсем не чувствуется, они пышные и очень нежные. Попробуйте!

Еще рецепты с кабачком в рубрике:

Запеканка кабачковая, она же куриная

Кексы закусочные с кабачком

Цуккини «карбонара» от Джейми Оливера

Закуска «Анкл Бенс»

Оладьи из кабачка с творогом

Понадобится: Кабачок – 1 большой; Творог – 250-250 гр.; Яйца – 3 шт.; Сахар – 2 ст.л.; Манка – 5-6 ст.л.; Мука – примерно 9-10 ст.л.; Разрыхлитель - 1 пакетик 10 гр.; Соль, масло растительное для жарки.

1. Кабачок нужно очистить от кожуры и натереть на мелкойсредней терке. Добавить соль – примерно половину чайной ложки, хорошо размешать и оставить на 15-30 минут. За это время кабачок даст сок – много сока, который нужно слить, а натертый кабачок еще и отжать. Я отжимаю рукой, или прямо в миске, прижимая к стенкам посудины.

2. Лишняя соль уходит вместе с соком, но на всякий случай попробуйте отжатую массу, соленой она быть не должна.

3. Добавьте к кабачку сначала творог и яйца, затем сахар и манку, каждый раз размешивайте.

3. Всыпьте 6 ложек муки, смешанной с разрыхлителем, легко перемешайте.

4. Дальше добавляйте муку порциями, тесто должно получиться густым, тяжело падающим с ложки. Количество муки каждый раз отличается, потому что кабачки разной сочности, по-разному отжаты, отличается размер яиц и влажность творога. Бывает, что в первый раз трудно сориентироваться, нормальная ли густота теста – испеките пробные пару штук, если оладья вышли тонкие или опадают после выпечки, просто добавьте еще муки.

5. Если вы не любите сладкие оладья, можно уменьшить количество сахара до 1 чайной ложки без горки, или совсем не добавлять (по вашему вкусу), а в тесто положить мелко нарезанную зелень - укроп, зеленый лук.

6. На сковороде разогрейте растительное масло, выкладывайте столовой ложкой тесто и жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Получились румяные оладьи, с хрустящей корочкой и нежной сочной серединкой.

Вкусные, а еще сытные и полезные! Подавайте их со сметаной, вареньем, медом.

Приятного аппетита!