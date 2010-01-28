Стручковая фасоль. С чем ее едят?
Зеленая стручковая фасоль, которую иногда называют французской, или спаржевой, доступна круглый год: летом свежая, зимой — свежемороженая.
Представляете, фасоль известна уж 7 тысячелетий! И все это время ее выращивали ради семян - самих фасолин, которые и употребляли в пищу. И только два-три века назад гурманы-итальянцы распробовали и оценили нежность молодых стручков. Со временем вывели специальные сорта фасоли, которую стали выращивать уже ради самих стручков - хрустящих, с толстыми сочными стенками и маленькими семенами.
Помимо привычной для нас зеленой, встречается желтая стручковая фасоль — попробуйте, если представится возможность - этот сорт фасоли особенно нежен, и за эту нежность назван «масляным». Тем, кто заботится о фигуре, стоит включить стручковую фасоль в своё меню — её калорийность всего 24 ккал, и она очень легко усваивается. И, по счастливому стечению обстоятельств, эти стручки еще и вкусные!
Зеленую фасоль употребляют в вареном и запеченом виде. Варятся стручки быстро, 5-10 минут, в зависимости от сорта и степени зрелости, свежая фасоль — чуть дольше, чем замороженная. Сварили? Теперь можно заправить её сливочным маслом и посыпать зеленью — это самый простой гарнир; будет еще вкуснее, если добавить рубленое яйцо и маленькие греночки из белого батона; или можете прогреть её с пассерованным луком и помидорами — вполне даже самостоятельное блюдо получится; а если чуть потушить с соевым соусом и посыпать кунжутом — выйдет фасоль в китайском стиле. И еще множество рецептов и возможностей для импровизации .
Предлагаю два простых в приготовлении блюда – салат и запеканку. У салата как минимум три достоинства – он сочный, без майонеза и подойдет для постного меню (в те дни, когда разрешена рыба). А запеканку подайте на ужин
Салат с тунцом и фасолью
Понадобится:
Фасоль зеленая стручковая – 200 гр.;
Фасоль белая в собственном соку – 1 банка;
Тунец в масле или в с/с – 1 банка;
Лук-репка – 1 маленькая луковица;
Помидоры – 1 большая;
Петрушка зелень – 1 пучок;
Лимон – 2 ст.л. сока и немного лимонной цедры;
Растительное масло для заправки;
Соль, немного черного перца;
Маслины (опционально).
Примечание. 1. Можно приготовить этот салат без помидоров и зеленой фасоли, получится очень вкусный и более сытный вариант.
2. Для этого салата не обязательно использовать консервированный тунец - будет еще вкуснее, если взять филе свежей рыбы и приготовить её на гриле или обжарить кубиками на сковородке, а потом добавить в салат.
· Фасоль стручковую отварите в подсоленной воде до готовности – так, чтобы стручки были мягкими, но не разварились. Я кладу в кипящую воду, и варю примерно 7-8 минут от повторного закипания. Попробуйте, если любите помягче – варите еще недолго. Размораживать перед варкой не надо. Воду слейте и дайте стручкам немного обсохнуть. Если стручки длинные – разрежьте пополам или на 3 части.
· С белой фасоли и с тунца слейте жидкость (если тунец в масле – можно оставить, тогда дополнительно заправлять салат маслом не нужно).
· Лук нарежьте мелкими кубиками, помидоры – крупными. Петрушку крупно порубите.
· Осталось соединить все ингредиенты, заправить растительным маслом, лимонным соком и цедрой, по вкусу добавить соль, перец.
Я люблю, когда петрушки и лимонного сока много , и добавляю еще лимонную цедру.
Приятного аппетита!
Запеканка из стручковой фасоли
Понадобится на 2-3 порции:
Фасоль зеленая стручковая – 400-500гр.;
Лук-репка – 1 шт.;
Масло сливочное – 1 ст. ложка;
Сметана – 150 гр.;
Яйцо – 1 большое или 2 маленьких;
Соль;
Укроп, петрушка.
· Фасоль отварите в подсоленной воде почти до готовности, так, чтобы стручки остались немного упругими. Размораживать перед варкой не надо. Я кладу в кипящую воду и варю примерно 5-6 минут от повторного закипания. Пробуйте, время варки зависит от сорта и степени зрелости фасоли. Воду слейте и дайте стручкам немного обсохнуть. Если стручки длинные – разрежьте пополам или на 3 части.
· Лук надо почистить и тонко нарезать, слегка поджарить на масле, добавить фасоль и готовить еще несколько минут. Следите, чтобы не подгорело масло. Пока лук с фасолью жарятся, взбейте-взболтайте сметану с яйцом и солью.
· В смазанную сливочным маслом форму для духовки положите фасоль, залейте сметаной с яйцом и запекайте в разогретой духовке до румяной корочки – температура духовки 180-200 градусов.
· Готовую запеканку посыпьте укропом и петрушкой.
Приятного аппетита!