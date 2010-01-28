Стручковая фасоль. С чем ее едят?

Зеленая стручковая фасоль, которую иногда называют французской, или спаржевой, доступна круглый год: летом свежая, зимой — свежемороженая.

Представляете, фасоль известна уж 7 тысячелетий! И все это время ее выращивали ради семян - самих фасолин, которые и употребляли в пищу. И только два-три века назад гурманы-итальянцы распробовали и оценили нежность молодых стручков. Со временем вывели специальные сорта фасоли, которую стали выращивать уже ради самих стручков - хрустящих, с толстыми сочными стенками и маленькими семенами.

Помимо привычной для нас зеленой, встречается желтая стручковая фасоль — попробуйте, если представится возможность - этот сорт фасоли особенно нежен, и за эту нежность назван «масляным». Тем, кто заботится о фигуре, стоит включить стручковую фасоль в своё меню — её калорийность всего 24 ккал, и она очень легко усваивается. И, по счастливому стечению обстоятельств, эти стручки еще и вкусные!

Зеленую фасоль употребляют в вареном и запеченом виде. Варятся стручки быстро, 5-10 минут, в зависимости от сорта и степени зрелости, свежая фасоль — чуть дольше, чем замороженная. Сварили? Теперь можно заправить её сливочным маслом и посыпать зеленью — это самый простой гарнир; будет еще вкуснее, если добавить рубленое яйцо и маленькие греночки из белого батона; или можете прогреть её с пассерованным луком и помидорами — вполне даже самостоятельное блюдо получится; а если чуть потушить с соевым соусом и посыпать кунжутом — выйдет фасоль в китайском стиле. И еще множество рецептов и возможностей для импровизации .

Предлагаю два простых в приготовлении блюда – салат и запеканку. У салата как минимум три достоинства – он сочный, без майонеза и подойдет для постного меню (в те дни, когда разрешена рыба). А запеканку подайте на ужин

Салат с тунцом и фасолью

Понадобится:

Фасоль зеленая стручковая – 200 гр.;

Фасоль белая в собственном соку – 1 банка;

Тунец в масле или в с/с – 1 банка;

Лук-репка – 1 маленькая луковица;

Помидоры – 1 большая;

Петрушка зелень – 1 пучок;

Лимон – 2 ст.л. сока и немного лимонной цедры;

Растительное масло для заправки;

Соль, немного черного перца;

Маслины (опционально).

Примечание. 1. Можно приготовить этот салат без помидоров и зеленой фасоли, получится очень вкусный и более сытный вариант.

2. Для этого салата не обязательно использовать консервированный тунец - будет еще вкуснее, если взять филе свежей рыбы и приготовить её на гриле или обжарить кубиками на сковородке, а потом добавить в салат.

· Фасоль стручковую отварите в подсоленной воде до готовности – так, чтобы стручки были мягкими, но не разварились. Я кладу в кипящую воду, и варю примерно 7-8 минут от повторного закипания. Попробуйте, если любите помягче – варите еще недолго. Размораживать перед варкой не надо. Воду слейте и дайте стручкам немного обсохнуть. Если стручки длинные – разрежьте пополам или на 3 части.

· С белой фасоли и с тунца слейте жидкость (если тунец в масле – можно оставить, тогда дополнительно заправлять салат маслом не нужно).

· Лук нарежьте мелкими кубиками, помидоры – крупными. Петрушку крупно порубите.

· Осталось соединить все ингредиенты, заправить растительным маслом, лимонным соком и цедрой, по вкусу добавить соль, перец.

Я люблю, когда петрушки и лимонного сока много , и добавляю еще лимонную цедру.

Приятного аппетита!

Запеканка из стручковой фасоли

Понадобится на 2-3 порции:

Фасоль зеленая стручковая – 400-500гр.;

Лук-репка – 1 шт.;

Масло сливочное – 1 ст. ложка;

Сметана – 150 гр.;

Яйцо – 1 большое или 2 маленьких;

Соль;

Укроп, петрушка.

· Фасоль отварите в подсоленной воде почти до готовности, так, чтобы стручки остались немного упругими. Размораживать перед варкой не надо. Я кладу в кипящую воду и варю примерно 5-6 минут от повторного закипания. Пробуйте, время варки зависит от сорта и степени зрелости фасоли. Воду слейте и дайте стручкам немного обсохнуть. Если стручки длинные – разрежьте пополам или на 3 части.

· Лук надо почистить и тонко нарезать, слегка поджарить на масле, добавить фасоль и готовить еще несколько минут. Следите, чтобы не подгорело масло. Пока лук с фасолью жарятся, взбейте-взболтайте сметану с яйцом и солью.

· В смазанную сливочным маслом форму для духовки положите фасоль, залейте сметаной с яйцом и запекайте в разогретой духовке до румяной корочки – температура духовки 180-200 градусов.

· Готовую запеканку посыпьте укропом и петрушкой.