Идея вкусного ужина. Сочные куриные котлетки и фасолевый салат

Хотите узнать рецепт вкусного ужина за 15 минут? Вот он! Рубленые куриные котлеты из куриных грудок готовятся быстро (мы будем недолго обжаривать их на сковороде) и получаются очень нежными и сочными. А на гарнир предлагаем рецепт такого же быстрого салата!

Очень вкусные котлетки из рубленой курочки

Ингредиенты: - куриное филе 500 г - крахмал 3 ст.л. - яйца 2 шт. - майонез 3 ст.л. - соль и специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарезаем куриную грудку, кусочки со стороной примерно 0,5-1 см. В миске смешиваем курицу, майонез, крахмал и любимые специи. В отдельной емкости взбиваем яйца с солью и добавляем к "фаршу". Хорошо перемешиваем. Готовый фарш на котлетки будет похож на тесто для оладьев.

2. При желании можно оставить курицу мариноваться на пару часов, а можно сразу жарить, все равно получится очень вкусно. На разогретую сковородку выкладываем по две ложки фарша и ложкой формируем котлетку.

3. Жарим на медленном огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.

4. На гарнир делаем быстрый салат. Понадобится: фасоль консервированная в собственном соку 1 банка, кукуруза консервированная - 1/2 банки, 2 вареных яйца и 50-100 граммов адыгейского сыра. Яйца и сыр режем кубиками, смешиваем все ингредиенты. Для заправки понадобится греческий йогурт и зубчик чеснока. Соль, перец - по вкусу. Если любите, можно заправить салат майонезом или сметаной с чесноком. Подгарнировка - свежий огурец.

Все готово, приятного аппетита!