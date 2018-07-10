Пока кабачки молодые и сочные, успевайте готовить из них всякое-разное! Это блюдо для «мясоедов»: кабачок тут присутствует очень ненавязчиво, слой кабачка получается тонким, дает мясу нежность и сочность. Его можно приготовить к обеду или ужину, лучше всего – из некрупных молодых кабачков, дополнить свежими овощами и легким соусом на основе йогурта или кефира.

Очень вкусно, просто, можно запечь в духовке или приготовить в мультиварке, в пароварке. Попробуйте!

Рулетики из кабачков с мясом

Понадобится: Кабачки молодые – 3 шт. (примерно 700-750 гр.); Фарш куриный (смесь куриного и свиного, 50/50) – 500 гр.: Лук репчатый – 1 шт.; Сыр (типа моцареллы, сулугуни) – ок. 100 гр.; Соль, черный молотый перец, смесь пряных трав; Свежая зелень для украшения.

* Такие рулетики можно запечь в духовке или приготовить на пару – в пароварке, мультиварке. Лучше всего подходят молодые, небольшого размера кабачки, с тонкой кожицей. Вымойте их и нарежьте тонкими пластинками, удобнее всего с помощью овощерезки, с насадкой для нарезки тонкими ломтиками, или вручную – тогда нужен хороший тонкий острый нож.

* Посолите все ломтики и оставьте минут на 10, кабачки дадут сок и потеряют хрупкость, станут легко сгибаться.

* За это время подготовьте фарш. Я добавляю луковицу и немного кабачка – для мягкости и сочности начинки. Лук не режу, а тру на мелкой терке - прослойка фарша в рулетах тонкая, и крупные частички лука будут ощущаться, а натертый лук перемешивается с фаршем равномерно. Кабачок (примерно 100 гр., это половинка маленького кабачка) тоже тру на мелкой терке. Я взяла обрезки – боковые части кабачка, из которых не получились полноценные ломтики.

* Можно добавить размоченный хлеб или другой наполнитель, как привыкли. Солю и перчу, добавляю приправы. Соли нужно немного, потому что кабачки мы солили, и некоторое количество соли они впитают. Разводить фарш не обязательно, кабачки дадут сок, этого достаточно. Перемешайте хорошо, и можно делать рулеты.

* С пластинок кабачка стряхните выделившийся сок (я аккуратно пропускаю ломтик между пальцами), можно промокнуть бумажной салфеткой. По центру выкладывайте тонким слоем фарш, не доходя до краев, примерно столовую ложку.

Сворачивайте рулеты и ставьте в форму для запекания, плотно, рядом друг с другом. Форму берите с бортиками, в духовке кабачки дадут сок.

* Ставьте в разогретую духовку, пеките при 210-220 градусах. Первые 15-20 минут можно прикрывать фольгой, затем фольгу снять.

Минут за 5 до готовности посыпьте тертым сыром, верните форму в духовку чтобы сыр расплавился и зарумянился. Готовые кабачки станут мягкими и полупрозрачными, мясо запечется и будет выделяться прозрачный сок.

* Пластинки кабачка за время запекания становятся тонкими, мягкими, наполовину «исчезают», а мясо сочное и ароматное. Подавайте с овощной нарезкой, с зеленым салатом. Хорошо подойдет к этим рулетам легкий соус на кефире или йогурте, с чесночком и пряными травами. И свежий лаваш!

Приятного аппетита!