Картофельные котлеты с рыбой блюдо скорее повседневное, чем праздничное, и для хозяйки удобное - сытное, легкое в приготовлении, из простых знакомых продуктов. Это даже и не рецепт, а идея: нет строгих требований к пропорциям, в основе – толченая картошка, к ней можно добавить тертый сыр, вареное рубленое яйцо, зеленый лук или слегка поджаренный репчатый и любую рыбу. Подойдет не только консервированный тунец, можно взять рыбу горячего или холодного копчения, свежую отварить или поджарить и разобрать на кусочки, вынув все мелкие косточки.

Для того чтобы получилась хрустящая корочка, перед жаркой котлеты нужно обмакнуть в яйцо и обвалять в сухарях. Можно заменить сухари мукой, корочка получится тонкая и не такая хрустящая, зато котлеты впитают меньше масла при обжаривании, и, значит, этот вариант полезнее. К котлетам можно подать остренькую закуску, свежие овощи или большую порцию хрустящего зеленого салата.

Котлеты картофельные с тунцом

Понадобится: Картошка – 5 шт.; Тунец в собств. соку – 1 баночка; Сыр тертый – 0,5 стакана; Яйца – 2 шт.; Соль, перец, приправы; Панировочные сухари – 0,5 стакана; Масло растительное или топленое для жарки.

* Картошку очистить и сварить, воду полностью слить, горячую картошку растолочь в пюре или натереть на терке.

* Добавить тертый сыр и одно яйцо. Молоком разбавлять не нужно, из жидкого пюре котлеты не получатся. По вкусу посолите и поперчите, можно добавить приправы, укроп, зеленый или жареный репчатый лук.

* С тунца слейте всю жидкость, и добавьте его в картошку. Слегка перемешайте, мне нравится, когда рыба остается небольшими кусочками.

* Отделяйте кусочки фарша размером примерно с крупное яйцо, слепите круглые или овальные котлеты. Окуните в слегка взбитое яйцо, обваляйте в сухарях и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки.

* Получились румяные картофельные котлеты, снаружи хрустящие, а внутри нежные, с кусочками тунца. Подавайте их со сметаной, свежей зеленью, овощным салатом. Можно дополнить маслинами, оливками или маринованным огурчиком.

Приятного аппетита!