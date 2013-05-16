Я люблю блюда, которые от начала до конца готовятся «в одной кастрюле», то есть в одной и той же посудине, без перекладываний – это удобно, главное – вовремя добавлять продукты и изредка помешивать. Поэтому кастрюли с толстым дном, мультиварка, да сковородки-сотейники у меня всегда «в ходу». Особенно мне нравится так готовить мясные блюда – одновременно с мясом, как бы сам собой, получается соус-подливка. Соус этот можно всячески разнообразить, меняя компоненты – исходя из их наличия или по желанию.

Сегодня предлагаю попробовать индейку в винном соусе. Мясо индейки обладает достаточно выраженным вкусом и запахом, поэтому в меру пряный и ароматный соус хорошо его дополняет, не перебивая. Вино для готовки обычно берут «бюджетное», столовое, хорошего качества. Ориентир простой: это вино должно вам нравиться на вкус, если оно не подходит для того, чтобы его просто пить, значит, для готовки оно не годится тоже. Помидоры для соуса берите любые – свежие или консервированные. Я, пока еще нет хороших свежих томатов, пользуюсь консервированными «в собственном соку» или замороженными, из домашних запасов. Не бойтесь положить корицу, если только вы не убежденный её противник – в соусе она едва заметна, всего лишь акцент. По крайней мере, стоит попробовать хоть разок, вдруг откроете для себя что-то новое. Давайте готовить, думаю, такой ужин вам понравится!

Индейка в винном соусе

Понадобится:

Индейка (бескостное филе, мясо с бедер) - 700 гр.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Помидоры свежие – 3 шт., или консервированные 300 – 400 гр.;

Красное сухое вино – ½ стакана;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Палочка корицы – 1 шт.;

Растительное масло для обжаривания,

Оливковое масло холодного отжима – 2 ст.л. (не обязательно);

Соль, перец, тимьян сушеный.

· Филе индейки нужно нарезать на кусочки среднего размера, немного больше половины спичечного коробка.

· В сковородке с толстым дном или сотейнике разогреть растительное масло и на сильном огне хорошо обжарить с двух сторон до образования золотистой корочки. Пока мясо жарится, нарезаю лук «перьями» или полукольцами и чищу чеснок.

· Отодвигаю обжаренную индейку к краям сотейника, в середину добавляю нарезанный лук, тоже немного его обжариваю.

· Теперь нужно влить вино, убавить нагрев и тушить мясо под крышкой на небольшом огне примерно 15 минут. Заглядывайте, если вино сильно выкипает, еще убавьте жар и добавляйте понемногу воду.

· Помидоры для соуса можно взять свежие, их нужно очистить от кожицы и семян и нарезать кусочками. Можно пойти двумя путями: ошпарить кипятком, тогда кожица легко снимется или разрезать пополам и натереть на терке – большая часть кожуры и семян останется в руках и на терке. Удобно использовать консервированные помидоры, которые уже без кожицы и кусочками. Главное, при покупке обязательно посмотрите состав – качественные помидоры не содержат уксуса, консервантов, красителей; только томаты, и может быть добавлен лимонный сок для предохранения витамина С от быстрого окисления.

· Прошло 15 минут - добавляю помидоры, чеснок целыми зубками, палочку корицы, соль и перец, и щепотку сухого тимьяна. Не бойтесь положить корицу, если только вы не убежденный её противник – в соусе она едва заметна, лишь акцент. Из готового блюда палочку корицы выньте и выбросьте, особенно если готовите с корицей впервые, «на пробу» - в этом случае работает принцип «лучше меньше».

· Тушите до готовности, обычно хватает 15-20 минут, чтобы мясо стало мягким и легко протыкалось ножом/вилкой, а соус слегка загустел. Можно потушить и подольше, под крышкой и убавив нагрев. В готовое блюдо (по желанию) добавьте пару ложек нерафинированного оливкового масла, для вкуса и приятного аромата.

· Подавайте с любимым гарниром – подойдет рассыпчатый рис, макароны, картошка.