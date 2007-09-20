MAGGIческая рыбка

Когда голод костлявыми пальцами сжимает ваш желудок, когда гости стоят, суча ножками на пороге, капая слюной на коврик в прихожей, когда передачи на кулинарную тематику вызывают голодный обморок, когда вы готовы грызть линолеум, когда… Вобщем, когда вы тупо хотите есть, вам на помощь придет журнал «Школа гастронома».

Так, собственно говоря, и случилось в один из чудесных промозглых осенних вечеров… Голодная волна накрыла меня с головой, как только я открыла дверцу холодильника. Мой белый друг был пуст и печален. Лишь одинокое филе лосося покоилось в его недрах. Какими арктическими ветрами занесло его в морозильную камеру? Наверное, это были отголоски былого пиршества духа и плоти. Как бы то ни было, сия упаковка филе была моей единственной надеждой спастись от голодной смерти. И сделать это как можно быстрее.

В довесок к филе мною было обнаружено сухое картофельное пюре фирмы МММ-Maggi Завалялось в шкафу, знаете ли со времен оно. Бывает иногда захочется навернуть что-то типа «Доширака», каюсь…

Тем не менее, согласно волшебному рецепту, почерпнутому мною из прессы, для создания быстрого, а главное полноценного и питательного блюда нам потребуется:

филе лосося – 500 гр

картофельное пюре MAGGI (сухое) – 0.5 стакана

молотая паприка – 1 чайная ложка

перечная смесь с лимонным ароматом – 1 чайная ложка

крахмал – 1 чайная ложка

яйцо куриное – 1 шт

масло растительное

соль

Для начала проводим подготовительные работы с филе. Для чего промываем филе водой и обсушиваем бумажным полотенцем. Затем начинаются филигранные работы по освобождению филе от кожицы. Для этой затеи рекомендуется брать маленький острый ножичек и аккуратными надрезами, не повреждая само филе снять кожу. Если вам повезет и вы попадете в нужное место, рыбья кожа сама слезет с тушки при помощи всего лишь ваших пальцев. В буквальном смысле залезаете рыбе под кожу и снимаете ее легким движением. Далее режем филе на порционные куски.

В отдельной миске смешиваем сухое картофельное пюре, паприку, крахмал и перец. Все это дело тщательно перемешиваем.

Берем еще одну посудинку и взбиваем в ней яйцо с солью и перцем.

Далее берем порционные куски филе и обмакиваем в яичную смесь таким образом, чтобы ода сторона оставалась сухой. Можно воспользоваться специальной кисточкой или даже мужниным помазком для бритья (новым, разумеется!) и тупо обмазать верх и боковинки вашей рыбки.

Затем берем и оставшейся незапятнанной стороной выкладываем нашу рыбу в картофельную смесь, сильно прижимая ее таким образом, чтобы на спинку прилипло как можно больше этой самой сухой смеси.

А затем выкладываем картофельной стороной на раскаленную с растительным маслом сковородку и обжариваем на сильном огне до золотистой корочки. Затем переворачиваем и жарим еще пару минут.

И наше замечательное блюдо готово! С голодным урчанием набрасываемся и съедаем Быстро, просто, вкусно!