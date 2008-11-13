Сижу и думаю, как назвать – суфле или запеканка . Склоняюсь к запеканке, хотя, по сути - фантазия на тему куриного суфле «как в садике» (это для тех, кто ностальгирует ). Блюдо, знакомое всем и любимое многими – оттого и в представлении не нуждается.

Не парадное – ну и что? Добротное повседневное блюдо. Приготовить просто, времени не много требуется. В нашей семье нравится всем Для детей можно сделать диетический вариант – на пару, и более постный. Для взрослых – приправить щедро, кто чем любит . У каждой кулинарки свой вариант приготовления, свои секретики, свои пропорции. Предлагаю обогатить запеканку овощами – добавить морковку! Полезно! И цвет такой красивый получается, золотистый, аппетитный.

Куриная запеканка

Понадобится:

Мясо куриное – 700 гр.;

Морковка - 1 шт.;

Сливочное масло – 30-40 гр.;

Яйца – 2 шт.;

Сливки или молоко – 100 мл.;

Манка – 2 ст. л.;

Соль, перец, приправы по вкусу.

Примечание:

а). Про курицу. Вкус запеканки будет меняться в зависимости от того, какая часть курицы пошла в дело. У меня были куриные грудки, они практически без жира, оттого и запеканка суше, чем, например, из бедер или окорочков. Поэтому можно взять немного больше сливок, чем по рецепту.

б). Вместо манки можно использовать муку, в этом случае лучше сделать белый соус из муки, масла, молока, и уже его вводить в перемолотое мясо. Напомню: масло растопить в сковородке, положить муку, немного поджарить, залить горячим молоком и поварить несколько минут.

в). Морковь – необязательный ингредиент. Мне нравится оттенок, который дает морковка. Ну, и овощная добавка – дело хорошее. Правда, гарнир все равно нужен будет .

1. Курица нужна отварная. Морковка – тоже вареная. Сварить можно заранее – это плюс.

2. Подготовим ингредиенты. Куриное мясо надо снять с костей. Морковку и курицу нарезать кусочками. Яйца разделить на белки и желтки. Манку залить сливками или молоком – пусть немного набухнет. Масло растопить или просто дать ему размякнуть при комнатной температуре.

3. Все, кроме белков, загрузить в блендер и «погудеть» - до получения однородной пюреобразной массы. Посолите и приправьте, можно спокойно попробовать – мясо-то вареное

4. Белки нужно взбить до пышной пены. Холодные белки взбиваются быстрее, поэтому можно предварительно охладить их – поставьте в холодильник. Хорошо еще добавить щепотку соли и несколько капель лимонного сока – так они взобьются быстрее.

5. Соединяем мясное пюре и белки. Сначала выложите всего лишь одну-две ложки взбитого белка в пюре, размешайте до однородности. Масса станет немного воздушнее, и будет легче соединяться с остальными белками. Готово – можно выпекать!

6. Форму для запекания смажьте маслом, на дно положите бумагу для выпечки. Выложите будущую запеканку, разровняйте верх. Можно смазать маслом или сметаной для образования румяной корочки. Мне нравится – маслом, есть любители мазать майонезом .

7. Запекайте при 200 градусах до зарумянивания верха – примерно 25-30 минут, в зависимости от размера и глубины формы. Смотрите по верхушке запеканки, она должна быть плотной, но не твердой, и слегка пружинить. Может немного осесть при остывании

Подавайте в форме, в которой запекали. Нужен гарнир! – лучше всего запеченные овощи, или тонкие, мелкие «макарошки»

Приятного аппетита!

P.S. – И, на мой вкус, нужен соус – быстрее всего просто полить сметаной, можно растопленным маслом. Подойдет белый соус типа «бешамель», сметанные и сливочные соусы. Например, грибной: лук и шампиньоны мелко нарезать, обжарить в растительном масле. Залить густыми сливками, поперчить, посолить, и минут 5 подержать на огне.