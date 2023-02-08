Бомбическая курица с рисом в духовке. Не нужно мыть посуду!

Курица в духовке - ну что может быть проще, всё уже придумано и испробовано! Но этот рецепт вас покорит тем, что и курица, и ароматный пряный рис приготовятся вместе, одновременно, вам не придется даже мыть посуду - блюдо по этому рецепту будем готовить в пакете для запекания! Честно говоря, сама не люблю, когда читаю рецепты, вот такие эпитеты, вроде «бомбическая», но эта курица заслуживает такого комплимента :)

Курица получается с румяной корочкой, мясо отходит от кости, очень сочное и мягкое, рис рассыпчатый, супер ароматный и вкусный. Просто попробуйте!

Курица с рисом, запеченная в духовке

Ингредиенты:

- куриная тушка (около 2 кг);

- морковь 1 крупная;

- лук 1 средний;

- рис 1,5 стакана (мой стакан 400 мл) ;

- масло подсолнечное 50 мл;

- гвоздика 4 шт.;

- бадьян 1 звездочка;

- паприка, сушеный чеснок, куркума, чёрный перец, соль по 1 ст. л.;

Приготовление:

1. Лук и морковку чистим. В луковицу с четырёх сторон вставляем по одной гвоздике. Так она отдаст свой вкус, но не потеряется среди риса и не станет для кого-то «сюрпризом». Морковку режем вдоль напополам и нарезаем ломтиками.

2. Курицу моем и кладем в большую миску. Добавляем паприку, чеснок, перец и соль. Поливаем маслом и хорошенько натираем курочку специями.

3. Отрезаем примерно 80-100 см рукава для запекания, плотно завязываем с одной стороны. Внутрь кладем куркуму, бадьян и столовую ложку соли, выкладываем лук и морковку, засыпаем рис и наливаем 3 стакана воды. Воды должно быть в 2 раза больше, чем риса.

4. Все хорошо перемешиваем и кладем пакет в ёмкость (запекать лучше в высоком противне), распределяем содержимое горизонтально, чтобы завязанный конец был сбоку, и поверх риса размещаем курицу, она обязательно должна лежать в пакете сверху содержимого! Завязываем свободный конец.

5. Ставим противень в духовку, разогретую до 180⁰, на 90 минут. Если пакет будет сильно надуваться, проткните его ножом сверху, иначе может лопнуть.

Когда все будет готово, доставайте форму из духовки и дайте курице немного остыть. Переложите в блюдо для подачи, достаньте луковицу, и можно нарезать курицу порционно.

Приятного аппетита!