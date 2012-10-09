Рыба, запеченная в соли (рецепт с видео)

Как многие работающие женщины, я ценю рецепты, позволяющие приготовить эффектное и вкусное блюдо с минимальными усилиями и за короткое время. Рыба, запеченная в соли, безусловно, одно из таких блюд.

Наверное, это даже не рецепт, а способ приготовления. Если вы еще никогда не пробовали так готовить рыбу – рекомендую!

Рыба, запеченная в соли

Понадобится:

Морская рыба – 1,5 кг,

Соль – 1,5 кг.;

Яйца (только белки) – 2 шт.;

Вода – 2-3 ст.л.;

Лимон,

Зелень укропа, петрушки.

Перец черный.

· Рыбу нужно почистить: выпотрошить и удалить чешую.

· На каждый килограмм рыбы нужен килограмм соли. Базовая пропорция для соляной смеси: 1 кг. соли, 1 белок, 1 ст.л. воды. Соль нужна обыкновенная, крупная, мелкая соль даст очень твердую корку, с крупной солью корка будет более рыхлой. Можно смешать крупную и мелкую соль в равных частях.

· Для соляной «шубки» смешайте соль и белки яиц, при необходимости добавьте ложку-другую воды: смесь должна получиться влажная, похожая на мокрый песок. Если все еще рассыпается, добавьте еще немного воды.

· Разогрейте духовку до 220 - 230 градусов.

· Противень застелите бумагой для выпечки или возьмите красивую жаропрочную форму для запекания. Выложите половину соляной смеси, на неё положите рыбу (если любите, положите внутрь брюшка ломтик лимона и веточку укропа) и закройте второй половиной смеси, хорошо прижмите. Можно полностью залепить всю рыбу, а можно оставить хвостик и голову открытыми. Последний вариант хорош, если вы планируете подать на стол рыбу в той же форме, в которой запекали: выглядит блюдо эффектно.

· Ставьте форму в разогретую духовку. Соляная смесь при запекании становится твердой коркой, и рыба готовится под ней «в собственном соку», сохраняя вкус и аромат. Блюдо получается не только вкусным, но и диетическим.

· Небольшие рыбины запекаются быстрее, крупные держите дольше. У меня рыбки чуть больше полкило каждая, им хватит 20-25 минут. Килограммовую запекайте 30-35 минут, для рыбы весом в 2 килограмма нужно примерно 40-45 минут.

· Готовую рыбу выньте из духовки, расколите твердый соляной панцирь и снимите корку. При подаче полейте соком лимона, приправьте перцем и украсьте зеленью.

· На гарнир подойдет рис, отварной картофель, овощной салат.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта