Свинина с сухофруктами

Сухофрукты – потрясающая штука! Если у вас есть мешочек с сухофруктами - коробочка с витаминно-минеральным комплексом не нужна! При сушке часть витаминов, конечно, теряется, зато микроэлементы сохраняются в полном объеме. И заметьте, натуральненькое все, от матушки-природы. А куда уж до неё нашей химической промышленности…

Судите сами: каждые 5 штучек кураги содержат суточную норму калия и железа (поддерживает уровень гемоглобина!), а сушеная вишня – всего 50 граммов – покроют суточную потребность в кобальте, витамине В6 и железе. Кроме того, вишня нейтрализует свободные радикалы, а, значит, омолаживает организм.

А при простуде надо запаривать и есть инжир и финики – в них обнаружены вещества, близкие по структуре к аспирину. Представляете? Заварили любимому дитятке вместо парацетамола – и вкусно, и полезно, и здорОво . При кашле - очень просто: 5 ягод инжира на стакан горячего молока, разделить на 2 приема. Класс!

Изюм - вообще сказка! В нем много бора, поэтому он препятствует развитию остеопороза, так как при дефиците бора нарушается кальциевый обмен. Кроме этого, в нем калий и магний (для нервной системы) и марганец – защита и регуляция работы щитовидной железы. А еще - исследователи из Университета Иллинойса нашли в изюме 5 растительных антиоксидантов. Один из них, олеанолевая кислота, подавляет рост двух видов вредных бактерий. Это вещество еще и мешает бактериям прикрепляться к зубам и разрушать эмаль. (Источник: newsland.ru)

Изюм против кариеса! Изюму – да!

А еще все сухофрукты богаты пектином и клетчаткой – регулируют работу кишечника. И еще много-много доброго можно про них сказать!

В общем, это тот редкий случай, когда вкусное одновременно полезно. Ну, или так: полезное – еще и вкусно . А подробнее о пользе сухофруктов и других полезных вкусностей читайте в нашей статье "Орехи, семечки и сухофрукты: зимние витамины спешат на помощь"

Предлагаю рецепт вот такого вот и вкусного и полезного жаркого:

Свинина, запеченная с сухофруктами

Ароматное мясо в кисло-сладком соусе

Понадобится:

Свинина для запекания (лопатка, окорок) – 1 кг;

Апельсин КИСЛЫЙ или лимон – 1 большой или 2 средних;

Сухофрукты (курага, чернослив, сушеные яблоки и вишня) – 1 большая горсть, примерно 200 гр.;

Масло растительное – 1/3 стакана;

Розмарин, розовый перец, соль, перец;

Зелень для оформления.

* Что касается сухофруктов – желательно взять несладкие, то есть не засахаренные. Можно положить еще изюм. У меня оказались еще сушеные груши, положила тоже. Чернослив и курага были сладкие, вишни, яблоки и груши – нет, в целом получилось очень интересно – кисло-сладкий соус.

* Апельсин нужен именно кислый, если попались сладкие апельсины – лучше съешьте его , и возьмите лимон. Сухофрукты и так дадут сладость, и со сладким апельсином получится через чур… хотя – на любителя, конечно.

* Масло для маринования годится любое растительное. Если есть – хорошо взять оливковое. А если в домашних запасах найдется кунжутное или ореховое (грецких орехов, миндальное) – используйте его, по крайней мере, добавьте пару ложек, вкус мяса оно значительно улучшит! Особенно кунжутное .

1. Сухофрукты моем и замачиваем перед приготовлением.

2. Сначала готовим маринад-заливку. Апельсин (или лимон) моем, теркой снимаем цедру – верхний слой кожуры, до белой внутренней мякоти. Сок выжимаем в миску. Солим, перчим. Добавляем розмарин, розовый перец, масло. Перемешали – готово! Маринад уже вкусный .

Попробуйте на соль, должно быть немного солоновато на вкус, как будто чуточку пересолили – когда замаринуется мясо, оно возьмет избыток соли. Если сомневаетесь, не солите много – недосол, как известно, на столе . Подсолите готовое. Можно вместо соли использовать соевый соус. Если выдавилось мало сока, и соответственно маринада мало, долейте яблочный сок или бульон.

3. Мясо кладем в маринад, переворачиваем, чтобы с обеих сторон пропиталось. У меня было 2 куска по полкило, можно взять одним целым куском. Сюда же отправляем мытые сухофрукты . Перемешиваем, и...

4. ...перекладываем в рукав для запекания (термопакет). Теперь мясо можно оставить для маринования - в холодильнике, на несколько часов или на ночь . За это время хорошо бы пару раз перевернуть пакет, для равномерного пропитывания мяса маринадом.

За час-полтора до ужина достаем пакет, ставим в духовку и запекаем около часа при температуре 200 градусов. Расчет времени для ориентира – один час на каждый килограмм мяса.

5. Мясо вынуть из пакета, нарезать ломтиками. Из маринада, мясного сока и сухофруктов получился густой ароматный соус. Ломтики мяса при подаче можно полить соусом, и украсить фруктами. А можно измельчить сухофрукты с соусом блендером, немного развести получившийся соус, если надо – посолить, и подать в соуснике.

6. На гарнир подойдет рис или картофельное пюре, или просто отварная картошка.

Приятного аппетита!