Перец «на парУ», фаршированный мясом и брокколи и паровые котлетки «с сюрпризом»

Пароварка уверенно завоевывает позиции в наших сердцах и на наших кухнях . Приверженцем здоровой и вкусной еды, приготовленной в этой чудо-машине, становится всякий, кто хоть раз её отведал . Вы все еще варите в кастрюльке? "Тогда мы идем к вам!" (с) Читайте статью о пароварках «Несколько тысяч паровых машин…» (советы по выбору и использованию пароварки) , а в этой теме – проверенные рецепты ю-мамочек!

Вот и я решила поделиться парочкой рецептов из мясного фарша, которые в нашей семье пользуются признанием. Эти блюда вполне подходят и для детского меню – как по составу, так и по способу приготовления (на парУ ). Только выберите диетическое мясо и осторожнее с приправами и солью.

Кроме того, начинка для перцев вместо традиционного риса приготовлена с нежной капустой брокколи, поэтому меньше нагружает нашу пищеварительную систему. Это реверанс в сторону раздельного питания

Перец, фаршированный мясом и брокколи

Начинка нежная, перцы сочные, готовится быстро

Понадобится:

Перец болгарский – 4-5 шт.;

Фарш мясной – 600 гр.;

Капуста брокколи – 200 -300 гр.;

Яйца – 1 шт.;

Лук-репка – 1 маленькая или половинка большой луковицы;

Яблоко – 1 небольшое;

Пряности по вкусу, соль, перец;

Зелень для оформления.

1. Подготовим перцы - их нужно вымыть, срезать макушку и вытряхнуть-вычистить семена и перегородки.

2. Теперь делаем начинку. Мелко режем луковицу. Яблоко чистим и тоже мелко шинкуем. Брокколи можно взять замороженную, и даже до конца не размораживать – только чуть-чуть, чтобы можно было резать. Нужно порубить её ножом на кусочки размером ок. 0,5 см., если готовите большое количество начинки – можно измельчить в комбайне насадкой-ножом в крупную крошку, но не в пюре! Обычно я делаю начинку «на глазок»: количество нарезанных капусты и яблока – примерно треть или немного больше (но не больше половины) от объема мяса.

3. Нарезанную капусту, яблоко и лук добавляем в фарш, туда же отправляется 1 яйцо. Хорошо перемешиваем, и не забудьте посолить и поперчить немного. Яблоко придает сочности начинке, но если фарш очень сухой, можно добавить немного воды – треть или четверть стакана. Начинка готова.

4. Плотненько заполняете перчики фаршем, и укладываете в корзину пароварки. Готовить минут 35, в зависимости от размера перцев. Крупные – подольше, мелкие, соответственно, быстрее. Хорошо бы закрыть их сверху пленкой – от конденсата.

При таком способе приготовления перцы получаются без привычного подлива. Если нужны перчики в бульоне – готовьте их в чаше для риса, залив сметано-томатной заливкой, размешанной с чайной ложечкой муки и пряностями. Или сварите этот соус-заливку отдельно (в той же чаше для риса или любой термостойкой миске). Правда, с соусом блюдо станет более калорийным .

Приятного аппетита!

«Солнышкины котлетки»

Весело и вкусно

Понадобится:

Фарш мясной – 500-600 гр.;

Яйца перепелиные – 10-12 шт.;

Яйцо куриное – 1 шт.;

Лук-репка – 1 маленькая или половинка большой луковицы;

Морковка – 1-2 шт.;

Для гарнира:

Овощная смесь (или картошка – 6 шт.);

Пряности по вкусу, соль, перец;

Зелень (укроп, петрушка).

1. Перепелиные яйца нужно сварить и очистить. Варятся они быстро – 3 минуты. А вот чистить их не так просто, как куриные… Для облегчения работы слейте кипяток и сразу залейте яйца холодной водой до остывания – как известно, после этого скорлупа легче очистится.

2. Фарш, в принципе, подойдет любой. Если будете кормить ребенка, то для детского стола лучше выбрать фарш из нежного и маложирного мяса: телятины, куриного филе, индейки, баранины, постной свинины. Ах да, кролик еще подходит! Я готовила эти «солнышки» из телятины. Фарш из телятины довольно нежный, поэтому лук в него лучше всего натереть на терке. Добавляем в фарш яйцо, соль, приправы по вкусу и хорошо перемешиваем. Если вы любите «ещё нежнее» – добавьте пару ломтиков размоченной в молоке булки. Но не переборщите – фарш должен хорошо облеплять яйца, и не разваливаться!

3. Фарш готов, яйца сварены и очищены – можно приступить к изготовлению тефтелек. Небольшое количество фарша (размером с маленькое куриное яйцо) расплющиваем на ладошке в лепешку. В серединку лепешки кладем перепелиное яйцо, уверенно сжимаем кулак - фарш при этом облепляет яйцо со всех сторон – разжимаем кулак… о чудо! На ладошке готовая тефтелька . Из полкило фарша получается примерно 10-12 «солнышек».

4. Выкладываем изготовленные тефтельки в корзину пароварки. Если будете варить их в чаше для риса или на поддоне без дырок, то добавьте еще тертой или шинкованной соломкой моркови – одновременно с тефтельками получите и гарнир, и диетический ароматный бульон – подливку. Если варите в корзине «с дырками», по готовности загляните в поддон, куда стекала вода – из бульона, который там образовался, при желании можно сделать соус.

5. На гарнир рекомендую овощи! Подойдет практически любая заморозка – овощных смесей сейчас на любой вкус полно . Если любите и очень хочется - можно приготовить картошку. Очищенные и разрезанные на дольки картошины разделите на порции и заверните в фольгу или пленку. Точно так же поступим с овощами (завернем порционно), размораживать их не нужно. Один сверток – одна порция. Внутрь каждого добавьте немного масла, соль-перец, приправы по вкусу. «Завертки» складываем в другую корзину пароварки.

Про фольгу. В ней готовится дольше, чем в пленке или вообще без всего. При использовании фольги время готовки увеличится примерно на 20%.

6. «Солнышки» готовятся недолго – минут 20-25, в зависимости от количества . Вообще, чем больше в пароварке продуктов одновременно готовится, тем больше нужно времени на то, чтоб все сварилось. Так что замороженные овощи или картошку можно начать готовить минут на 15 раньше, а потом поставить корзину с тефтелями. Если закладывать все вместе - будет вариться порядка 40 минут.

Так как мощности пароварок разные, и количество продуктов может отличаться, пробуйте - и ориентируйтесь по степени готовности продуктов! Может быть, вам понадобится чуть больше времени (или чуть меньше)!

Приятного аппетита!