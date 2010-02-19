Блюда из кальмаров

Никогда не задумывалась, что я знаю о кальмарах, кроме того, что обитают они на прилавках рыбных отделов… Кальмары и кальмары. Вкусно, быстро... кто ж их не знает, кальмаров? А между тем…

· У кальмаров 10 щупальцев, а не 8, как у осьминогов;

· Гигантские кальмары – это не выдумка создателей ужастиков, кальмары рода Architeuthis и вправду могут достигать 20 метров (считая щупальца);

· Кальмары – хищники! Они питаются планктоном, ракообразными и маленькими рыбками;

· Отряд десятиногих головоногих, к которому принадлежат кальмары, насчитывает до 200 видов;

· Кальмары распространены повсеместно – от южных широт до северных, и даже в Арктике.

· Двигаются кальмары «хвостом» вперед, на реактивной тяге – с силой выбрасывая струю воды, и могут развивать скорость до 55 км в час. Быстрее плавают только тунцы и дельфины;

· Некоторые виды кальмаров так разгоняются, что могут выскочить из воды и пролететь над поверхностью моря несколько десятков метров.

· Глубоководные кальмары прозрачные, как медузы;

· У кальмара три сердца и голубая кровь, потому что содержит медь, а не железо;

· Некоторые ученые считают, что самка кальмара может съесть самца после полового акта. Зато на время «высиживания» детенышей у самки перестают вырабатываться пищеварительные ферменты, лишая её не только аппетита, но и возможности съесть свое потомство;

· Только некоторые виды кальмаров съедобны.

Те кальмары, которых мы покупаем в магазине - это «кальмар обыкновенный». Их средний размер – 20-30 см. Мясо кальмара действительно очень полезно, оно содержит белка больше, чем рыба и мясо домашних животных, незаменимые ненасыщенные жирные кислоты и богато минеральными веществами – фосфором, медью, йодом.

Готовить кальмаров несложно, если помнить простое правило: чем дольше варишь, тем кальмары жестче. Правда, после 30-40 минутного тушения они снова размягчаются, но при этом сильно уменьшаются в объемах... и теряют часть полезных веществ.

Чтобы просто сварить или поджарить кальмаров, понадобится не более двух-трех минут. Вот один из способов: залить очищенные кальмары крутым кипятком и оставить до остывания воды. Еще вариант: полностью разморозить кальмаров, опускать по одному на 30 секунд кипящую воду, воды при этом должно быть много, и она должна все время кипеть. Кто-то при варке добавляет в воду лимон, кто-то укроп и соль, еще вот встречала совет налить пару ложек соевого соуса и немного крепко заваренного черного чая… правда, сама так еще не пробовала. Если же тушить кальмаров с овощами, крупой, запекать под соусом или фаршированными, то время приготовления увеличится.

Кальмары сочетаются со многими овощами, рисом, гречкой, хороши в кляре и жареные в панировке, в сметанном или томатном соусе, и, разумеется, в салатах. Из кальмаров можно приготовить фарш - и сделать биточки, добавить этот фарш к рыбным котлетам или настряпать пельмени.

Кальмары жареные, с лимоном и Pangrattata (хрустящими крошками) от Джейми Оливера

Рецепт из книги «Моя Италия». Очень вкусно!

Понадобится на 2 порции:

Кальмары – 4 маленьких или 2 больших; тушками, с «крыльями»;

Лимон – половинка;

Петрушка – 1 пучок, только листики;

Руккола – 1 пучок, только листики;

Соль, перец черный молотый – по вкусу;

Для Pangrattata:

Хлеб белый или батон – примерно треть булки;

Перец чили – 1 свежий (я заменила сухими хлопьями чили);

Чеснок – 6 неочищенных зубчиков;

Масло растительное, лучше оливковое – 4-5 ст. ложек;

Соль.

· Сначала приготовим Pangrattata – хрустящие хлебные крошки . Нужен слегка подсохший белый хлеб. Его раскрошите, или натрите на терке, или размельчите в комбайне – всего понадобится две полных горсти крошек. Зубчики чеснока надо очистить только от верхних чешуек и раздавить плоскостью ножа.

· Разогреваем на сковороде растительное масло, кладем чеснок, перец чили, хлебные крошки и, помешивая, готовим несколько минут, пока крошки не станут хрустящими и золотистыми. Теперь их нужно посолить, поперчить по вкусу и выложить на тарелку на бумажное полотенце, чтобы удалить избыток масла.

· Кальмаров разморозьте, вымойте, удалите кожицу-пленку (толстую наружную и тонкую внутреннюю), внутренности и внутренний прозрачный хитиновый стержень. «Крылья» оставьте на тушке. Посолите и поперчите черным молотым перцем – по вкусу.

· Сковородку протрите салфеткой, и снова разогрейте в ней масло. Лимон нарежьте тоненькими ломтиками, и обжарьте с обеих сторон, одновременно с кальмарами. Тушки кальмара слегка прижимаю лопаточкой, жарю с каждой стороны, в зависимости от размера кальмара и нагрева сковородки понадобится около полутора минут на каждую сторону.

· Разложите кальмаров на подогретые тарелки, вместе с лимонами, и посыпьте Pangrattata – теми хлебными крошками, которые поджарили , и мелко нарезанной петрушкой или рукколой. Оливер рекомендует подать к этому блюду бокал белого вина.

Приятного аппетита!

Оладушки из кальмаров с капустой

Нежные

Понадобится:

Кальмары – 500-600 гр.;

Капуста белокочанная – 200 гр.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Яйца – 1-2 шт., в зависимости от размера;

Мука – 4 ст. ложки;

Соль – ½ ч.л.;

Масло для жарки;

· Капусту нарубите или мелко нашинкуйте. Лук нарежьте мелкими кубиками. Если капуста горчит, залейте её кипятком на несколько минут, а после откиньте на дуршлаг.

· В растительном масле слегка поджарьте лук – до легкого зарумянивания. Добавьте капусту, пару ложек воды и под крышкой на среднем огне тушите почти до готовности, капуста должна стать мягкой. Помешивайте иногда.

· Кальмаров надо очистить от толстой пленки снаружи, и от тонкой плёночки и хитинового стрежня - внутри. Теперь пропустите их через мясорубку или измельчите блендером – получится кальмаровый фарш.

· Капуста к этому времени уже готова, её надо переложить в миску и слегка остудить. Добавьте к ней кальмаров, желтки, соль и три-четыре столовых ложки муки. Хорошо размешайте.

· Один белок взбейте в крепкую пену и в несколько приемов (сначала буквально пару ложек) добавьте в фарш. Размешивайте режущими движениями, ребром ложки, так меньше нарушается структура пены и оладушки получатся воздушными и нежными.

Можно добавить и два белка – «тесто» получится более жидким, а оладьи еще нежнее… правда, их тогда трудней будет переворачивать.

· На разогретую сковородку выкладывайте «тесто» ложкой, и жарьте на среднем огне, по нескольку минут с каждой стороны, до румяной корочки. Остывая, оладьи становятся плотнее.

Пока оладьи жарятся, кальмары как раз успевают дойти до готовности. Если вас смущает такое короткое время термообработки кальмаров, можете их подготовить: залейте очищенных кальмаров кипятком и так оставьте минут на 10, и уже после этого, слив воду, делайте фарш.

· При подаче посыпьте рубленой зеленью. Вкусно со сметаной.