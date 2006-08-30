Новый билль! Готовьте гриль!

Малоснежное уральское лето было решено проводить достойными кулинарными шедеврами и, желательно, на природе… Идеальным местом представлялась дача Маши Ф, которая исправно принимала юмамовских (и не только) гостей в течение всего дачного сезона. Тем более имелся повод - 13-летие свадьбы собственно у хозяйки дачи, и, как оказалось, 11-летие свадьбы у моей кулинарной товарки Марьи. Основным кулинарным инструментом предстоящей гурманской вакханалии был призван служить гриль обыкновенный.

С помощью оного мы намеревались приготовить салат, а также мясное и рыбное блюдо. Вообще, гриль как субстанция, весьма полезная в хозяйстве штука. Во-первых, не надо 3 часа бегать по лесу, ломая валежник, как взбесившийся Медвед. Во-вторых, нет тебе никаких пачкающихся углей. В-третьих, не надо сидеть с вытянутой фигушкой в надежде, что ветер наконец-то изменит направление и едкий дым перестанет наконец разъедать твою радужную оболочку. Ну и самое главное – блюда, приготовленные на гриле, весьма и весьма диетичны, что было немаловажно для большей части собравшихся. К слову, пресловутые баклажаны, которые, будучи приготовлены на обычной сковородке, сжирают столько масла, сколько хватило бы на прокорм одной из стран третьего мира, готовятся на гриле абсолютно без масла, вследствие чего имеют натуральный вкус и минимум ненавистных килокалорий.

Праздничный стол решено было оформить в виде трех блюд, к коим плюсом шел таинственный десерт. В качестве разговляющего блюда был выбран салат из печеных овощей . Для оного местным отделом закупок было приобретено:

томаты обыкновенные - 5 шт

перец болгарский разноцветный - 5 шт

баклажаны фиолЭтовые - 3 шт

оливковое масло

уксус бальзамик

приправы

Баклажаны лучше выбирать малого размера – все-таки для салата . Все овощи, предварительно обмыв, кладем на гриль в произвольном порядке. По достижении кондиции, аккуратно снимаем их с решетки, стараясь не обжечь дланей своих. В этом плане благороднее всего ведут себя перцы, ибо у них имеется замечательный хвостик, за который их так удобно подцеплять. Даем немного времени остынуть всем участнегам (в этом тайм-аут неплохо бывает дернуть рюмашку-другую чего-нибудь типа аперитива!). Остывшие овощи подвергаем жестокому стриптизу, то есть освобождаем от кожного покрова. Далее овощную обнаженку режем полосками. Далее готовим заправку. Для чего смешиваем оливковое масло с уксусом и присыпаем травами и приправами по вкусу. Данную взвесь заливаем в салатницу с овощами и перемешиваем. К слову сказать для любителей холестерина, данный салат весьма неплох и с банальной майонезной заправкой, а также со сметаной, йогуртом, да и просто с растительным маслом . Благодаря богатой перечной цветовой палитре данный салат выглядит весьма нарядно и служит достойным украшением любого стола.

В качестве мясного блюда мы выбрали крылышки-гриль по-мексикански . Очевидно, это были далекие отголоски мастер-класса по мексиканской кухне, проведенного хозяйкой дачи на собственной кухне не так давно. У всех участнегов данного мастер-класса до сих пор осталось приятное послевкусие праздника и поэтому предложение о крылышках было встречено на ура! Для приготовления блюда у нас имелось:

крылышки куриные системы «рефтинские» - 2 кг

соус соевый псевдокитайский

мед (ПРЕВЕД МЕДВЕД!)

Мед, кстати, лучше брать гречишный – он более пикантный . На первом этапе членим крылышки на 3 части по количеству курячьих суставов. Маша Ф нерачительно предложила выбрасывать самую маленькую верхнюю часть как несоответствующую классу блюда, но сие предложение было яростно отвергнуто Битлой . Впоследствии Галя Жук весело похрустывала именно этой частью и выглядела весьма довольной жизнью. Но мы отвлеклись…

Итак, на втором этапе готовим маринад. Для чего соевый соус смешиваем с медом. Для вкуса можно добавить еще каких-нить травок, но можно и обойтись. В полученный маринад опускаем расчлененные крылышки и оставляем хотя бы на полчаса (это время опять-таки можно заполнить приятной беседой за рюмашкой аперитива). Далее все просто - замаринованные крылышки стройными рядами выкладываем на гриль и запекаем до аппетитной корочки. Подаем горячими с различными соусами .

Ну и третьим блюдом была выбрана рыба ! Да-да! Именно рыба! Причем не какая-нибудь там нототения или аргентина, а наш родной карп. Конечно, для чистоты эксперимента нам следовало бы поймать оного самим. Но, как справедливо рассудили мы все, для этого надо было совершать слишком много телодвижений. Во-первых, задружиться с Астрапрагнозом, во-вторых, встать черт знает в какую рань, в-третьих, переться неизвестно куда, в-четвертых, сидеть как дурак на берегу, сторожа поплавок, в-пятых… Вобщем, ну его нафиг, подумали мы и тупо купили прекрасную живую пару бодрых и веселых карпов в магазине «Звездный». В качестве палача карпов выступил папа Маши Ф. Безжалостным взмахом ножа он отсек двум друзьям головы, тем самым оборвав их рыбьи жизни в самом расцвете сил. Освобожденные от чешуи и чисто выпотрошенные, они безжизненно лежали рядом друг с другом, ну словно Ромео с Джульеттой.

Но голодным участникам гриль-вечеринки было не до сантиментов. В то время как карпы лишались всего самого дорогого, мы готовили маринад. Для этого мы кубиками нарезали помидоры и лук и выдавили в полученную массу около 2 половозрелых сочных лимонов. Туда же плеснули чуть чуть соевого соуса и присыпали сверху приправой для рыбы. Часть вышеозначенной смеси мы плотно забили в пустующие брюшка карпов, а в остальную часть разместили их тушки. Спустя полчаса вымоченные тушки были выложены на гриль. Пока карпы источали божественные флюиды печеной рыбы, мы еще раз хлопнули по рюмашке .

Апофеозом вечера был вынос торта. Заради такого грандиозного праздника хозяйка дачи не стала банально приобретать кондитерское изделие в магазине, а мудро обратилась к известной мастерице Lenka-Penka . Результат, как всегда, превзошел самые смелые ожидания. Композиция была весьма пикантна и неустанно радовала глаз до полного уничтожения сего произведения кулинарного искусства . В общем, вечер удался!

Товарищи! U-mama рекомендует: приобретайте гриль и готовьте на нем с удовольствием!