Голубцы из пекинской капусты с рисом и мясом. Нежнее, еще нежнее! (рецепт с видео!)

Однажды я попробовала голубцы с пекинской капустой вместо белокочанной, и с тех пор часто готовлю их именно так. По вкусу пекинская капуста в готовом виде не уступает белокачанной, но листья пекинской капусты нежнее, и заворачивать в них начинку намного удобнее. Таким образом, любимое многими блюдо - голубцы - можно приготовить быстрее и с меньшими трудозатратами!

О пользе риса известно с давних времен – еще в Древней Греции врачи использовали этот злак как лекарство, назначая его больным, старикам и детям.

Голубцы из пекинской капусты с рисом и мясом

Понадобится:

Рис длиннозерный – 1 варочный пакетик 100 гр.;

Мясной фарш – 500 гр.;

Капуста пекинская – 1 – 2 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Чеснок - 2 зубка;

Сметана – 200 гр.;

Помидоры для соуса – 2 шт.;

Мука для панировки;

Масло растительное;

Соль, перец, приправы.

* Сварить в пакетике длиннозерный рис почти до готовности.

* Лук мелко нарезать и поджарить.

* У кочана капусты отрезать донце и разобрать на листья. Ошпарить кипятком на несколько минут, воду слить.

* Приготовить начинку. Вымесить фарш, добавляя воду по необходимости. Соединить фарш, жареный лук, рис. Посолить и приправить.

* Завернуть голубцы, обвалять в муке и обжарить.

* Сложить в кастрюлю, добавить томатную пасту или помидоры, сметану, немного воды и потушить до готовности.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта