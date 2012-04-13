Голубцы из пекинской капусты с рисом и мясом. Нежнее, еще нежнее! (рецепт с видео!)
Однажды я попробовала голубцы с пекинской капустой вместо белокочанной, и с тех пор часто готовлю их именно так. По вкусу пекинская капуста в готовом виде не уступает белокачанной, но листья пекинской капусты нежнее, и заворачивать в них начинку намного удобнее. Таким образом, любимое многими блюдо - голубцы - можно приготовить быстрее и с меньшими трудозатратами!
О пользе риса известно с давних времен – еще в Древней Греции врачи использовали этот злак как лекарство, назначая его больным, старикам и детям.
Голубцы из пекинской капусты с рисом и мясом
Понадобится:
Рис длиннозерный – 1 варочный пакетик 100 гр.;
Мясной фарш – 500 гр.;
Капуста пекинская – 1 – 2 шт.;
Лук репчатый – 1 шт.;
Чеснок - 2 зубка;
Сметана – 200 гр.;
Помидоры для соуса – 2 шт.;
Мука для панировки;
Масло растительное;
Соль, перец, приправы.
* Сварить в пакетике длиннозерный рис почти до готовности.
* Лук мелко нарезать и поджарить.
* У кочана капусты отрезать донце и разобрать на листья. Ошпарить кипятком на несколько минут, воду слить.
* Приготовить начинку. Вымесить фарш, добавляя воду по необходимости. Соединить фарш, жареный лук, рис. Посолить и приправить.
* Завернуть голубцы, обвалять в муке и обжарить.
* Сложить в кастрюлю, добавить томатную пасту или помидоры, сметану, немного воды и потушить до готовности.
Приятного аппетита!
Смотрите видеоверсию рецепта