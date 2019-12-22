Запеченные стейки индейки с айвой и брусничным соусом

Приготовим сочный стейк из нежного, диетического мяса индейки. Мясо индейки очень мягкое и нежное, но при запекании в духовке может стать сухим. Мягкий деликатный вкус индейки дополняют ароматная айва и кисло-сладкий пряный брусничный соус.

Понадобится: Стейк из индейки (грудка) – 4 шт. (600 гр);

Айва – 2 крупные (прим. 500 гр.)

Масло растительное – 1 ст. л. (15- 20 мл.);

Яблочный сок (можно заменить – или белое вино, или пару ложек белого бальзамического уксуса и вода) – полстакана (ок. 100 мл.)

Соль, перец или смесь перцев – по вкусу. Для брусничного соуса в «шведском стиле»:

Брусника – 500 гр.;

Мед – 2-3 ст. л. (ок. 50-70 гр., отрегулируйте сладость по вкусу)

Соль – 1/3 ч. л.;

Крахмал кукурузный – 1 ч. л.

Корица – 1/2 ч. л.

Итого: 1650 г

Белки 122.3, жиры 29.2, углеводы 165.2, ккал 1461.6

На 100 гр.: белки 7.7, жиры 1.8, углеводы 10, ккал 88.6

Основное блюдо: 1050 гр., белки 118.7, жиры 26.7, углеводы 59.7, ккал 972.6

На 100 гр.: белки 11.1, жиры 2.5, углеводы 5.6, ккал 90.9

Брусничный соус: 580 гр., белки 3.6, жиры 2.6, углеводы 105.5, ккал 489

На 100 гр.: белки 0.6, жиры 0.4, углеводы 18.2, ккал 84.3

Приготовление

Айва твердая, и готовится дольше, чем индейка, поэтому начать нужно с нее. Включите на разогрев духовку до 180 градусов. Разрежьте айву на дольки, вырежьте сердцевину – семенные камеры с косточками. Смажьте форму для запекания маслом, выложите дольки айвы и тоже смажьте маслом.

Добавьте в форму с айвой яблочный сок (вино), плотно накройте крышкой или фольгой. Поставьте в духовку на 15-20 минут. Айва кисловатая, несладкая, при запекании или тушении становится мягкой и очень ароматной.

Пока айва запекается, подготовьте мясо. Если стейки толстые, немного отбейте (специальным молоточком, или скалкой, или ручкой тяжелого ножа). Целую грудку индейки нарежьте стейками поперек волокон, примерно 2-2,5 см. толщиной. Посолите, поперчите.

Хорошо разогрейте сковороду без масла. Обжарьте стейки с каждой стороны, примерно по минуте – внутри они останутся сырыми, а снаружи «запечатаются» - получится тонкая корочка, которая позволит стейкам сохранить сочность.

Достаньте форму с айвой из духовки. Выложите мясо поверх айвы, снова накройте крышкой и поставьте в духовку еще на 20-25 минут. После этого, при желании, можно снять крышку (фольгу), увеличить температуру и подрумянить мясо. Я предпочитаю этого не делать, чтоб не пересушивать.

Пока индейка запекается, готовим соус. В небольшой кастрюле/ковше/сковороде нагрейте бруснику, положите соль, мед, корицу. Соль придает соусу глубину вкуса, соленым соус не будет. Раздавите ягоды толкушкой, на среднем огне доведите до кипения. Варите 7-10 минут. Крахмал разведите в четверти стакана воды, тонкой струйкой при постоянном помешивании влейте в бруснику. Варите еще немного, чтобы соус загустел. Если хотите однородный соус, пробейте его блендером.

Соусом можно полить мясо, или подать его отдельно, в соуснике.

В этом блюде мягкий деликатный вкус индейки дополняют ароматная айва и кисло-сладкий пряный брусничный соус «в шведском стиле». Если хотите добавить остроты блюду, возьмите остренький перец чили или добавьте в соус имбирь, он хорошо сочетается с фруктовыми и ягодными вкусами.

Приятного аппетита!