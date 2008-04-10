Кухня Болгарии довольно эклектична, и это неудивительно! На той территории, что ныне занимает Болгария, в обозримом историческом прошлом жили разные народы, каждый из которых в большей или меньшей степени повлиял на кулинарные традиции болгар. Есть в болгарской кухне блюда, которые могут напомнить вам турецкие или греческие, армянские или, например, грузинские. Но, несмотря на некоторую схожесть, каждое блюдо имеет свое, узнаваемое, «болгарское» лицо.

Широко известны и многими любимы таратор - холодный летний суп из кислого молока, огурцов, чеснока и зелени, нечто сродни нашей окрошке, шопский салат – он нежен на вкус, потому что с помидоров, огурцов и сладкого перца снимают кожицу. А вот еще гювеч – мясо, тушеное с картошкой и овощами или мусака – запеканка из овощей с рубленым мясом или сыром. Ну и, конечно, никак нельзя обойти молчанием такой типично болгарский продукт, как йогурт!

Очень вкусна в Болгарии брынза – это продукт, который присутствует в каждодневном меню. Брынзу кладут в салаты, выпечку, готовят с ней горячие блюда, едят с хлебом. Только здесь она зовется вовсе не брынзой – такие рассольные сыры принято именовать сирене, а твердые желтые - кашкавал. Также для болгар характерно употребление большого количества овощей – искусные болгарские повара готовят из них множество разнообразных салатов, горячих овощных блюд, фаршируют. Традиционно используются помидоры, перец, огурцы, баклажаны, фасоль, чечевица, кабачки, картофель. Особый аромат придают пряности - петрушка, укроп, чабрец, тимьян, мята. Во многие блюда добавляют чеснок, и нередко в больших количествах.

Еще одна особенность кухни болгар – блюда готовятся в глиняной посуде, в жаровнях и горшочках. В них же и подаются на стол!

Миш-маш

Готовится очень просто, хорош для сытного завтрака.

Понадобится:

Брынза – 200 гр.;

Помидоры – 2 шт.;

Перец болгарский сладкий – 2 шт.;

Лук-репка – 1 шт.;

Яйца - 2 шт.;

Подсолнечное масло, петрушка, соль, перец.

1. Ставим на средний огонь сковородку с небольшим количеством растительного масла. Лук чистим, режем мелким кубиком и выкладываем на сковородку – его надо слегка зарумянить.

2. Пока лук жарится, помидоры нарезаем, как и лук, небольшими кубиками. Перец освобождаем от семян, и тоже шинкуем кубиком, для единообразия.

3. Добавляем к луку перцы и помидоры. На этом этапе смесь надо посолить, но немного – брынза соленая! Когда перец станет мягкий (но не превратится в кашу!), добавить раскрошенную брынзу и сырые яйца. Размешать, посыпать мелко порубленной петрушкой.

4. Теперь нам открыты два пути, две дороги . Первый вариант – доводим до готовности прямо на этой же сковородке, прогреваем еще несколько минут – и миш-маш готов!

Второй вариант – более презентабельный. И более правильный, с точки зрения болгарских кулинаров .

Яично-овощную смесь перекладываем в керамическую форму и отправляем в разогретую духовку – на 5-7 минут. Как только яйца запекутся – готово. Подавать на стол можно в той же форме, что и запекали.

Приятного аппетита!

P.S. – про шопский салат. Когда я была еще маленькой девочкой, мама иногда такой делала. Название – «шопский» - казалось мне ужасно неприличным, и я удивлялась, зачем мама его, название, придумала.

А на самом деле салат придумали шопы – немногочисленная этническая группа в Западной Болгарии. Они известны не только шопским салатом, но и тем, что говорят на диалекте, который очень сильно отличается от «государственного болгарского».