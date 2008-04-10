Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
миссис Пампкин
Горячие блюда

Миш-маш — болгарский завтрак

Блюдо крайне простое, интересное и полезное (названо ю-мамой Эгоистой в честь своих деток)))

Кухня Болгарии довольно эклектична, и это неудивительно! На той территории, что ныне занимает Болгария,  в обозримом историческом прошлом жили разные народы, каждый из которых  в большей или меньшей степени повлиял на кулинарные традиции болгар. Есть в болгарской кухне блюда, которые могут напомнить вам  турецкие или греческие,  армянские или, например,  грузинские.  Но, несмотря на некоторую схожесть, каждое блюдо имеет свое, узнаваемое, «болгарское»  лицо. :)

Широко известны и многими любимы таратор - холодный летний суп из кислого молока, огурцов, чеснока и зелени, нечто сродни нашей окрошке, шопский салат – он нежен на вкус, потому что с помидоров, огурцов и сладкого перца снимают кожицу.  А вот еще гювеч – мясо, тушеное с картошкой и овощами или мусака – запеканка из овощей с рубленым мясом или сыром. Ну и, конечно, никак нельзя обойти молчанием такой типично болгарский продукт, как йогурт!

Очень вкусна в Болгарии брынза – это продукт, который присутствует в каждодневном меню. Брынзу кладут в салаты, выпечку, готовят с ней горячие блюда, едят с хлебом. Только здесь она зовется вовсе не брынзой – такие  рассольные сыры принято именовать сирене, а твердые  желтые - кашкавал.  Также для болгар характерно употребление большого количества овощей – искусные болгарские повара готовят из них множество разнообразных салатов, горячих овощных блюд,  фаршируют.  Традиционно используются помидоры, перец, огурцы, баклажаны, фасоль, чечевица, кабачки, картофель.  Особый аромат придают пряности - петрушка, укроп, чабрец, тимьян,  мята. Во многие блюда добавляют чеснок, и нередко в больших количествах.

Еще одна особенность кухни болгар – блюда  готовятся в глиняной посуде, в жаровнях и горшочках. В них же и подаются на стол!

Миш-маш

Готовится  очень просто,  хорош  для  сытного  завтрака.

Понадобится:

Брынза – 200 гр.;

Помидоры – 2 шт.;

Перец болгарский сладкий – 2 шт.;

Лук-репка – 1 шт.;

Яйца -  2 шт.;

Подсолнечное масло, петрушка,  соль, перец.

1. Ставим на средний огонь сковородку с небольшим количеством растительного масла. Лук чистим, режем мелким кубиком и выкладываем на сковородку – его надо слегка зарумянить.

 

 

2. Пока лук жарится, помидоры нарезаем, как и лук, небольшими кубиками. Перец освобождаем от семян, и тоже шинкуем  кубиком, для единообразия.

 

 

3. Добавляем  к луку перцы и помидоры. На этом этапе смесь надо посолить, но немного – брынза соленая!  Когда перец станет мягкий (но не превратится в кашу!), добавить раскрошенную брынзу и сырые яйца. Размешать, посыпать  мелко порубленной петрушкой.

 

 

4. Теперь нам открыты два пути, две дороги :). Первый вариант – доводим до готовности прямо на этой же сковородке, прогреваем еще несколько минут – и миш-маш готов! 

 

 

Второй вариант – более презентабельный. И более правильный, с точки зрения болгарских  кулинаров :).

Яично-овощную смесь перекладываем в керамическую форму и отправляем в разогретую духовку – на 5-7 минут. Как только яйца запекутся – готово. Подавать на стол можно в той же форме, что и запекали.

 

Приятного аппетита!

 

P.S. – про шопский салат. :) Когда я была еще маленькой девочкой, мама иногда такой делала. Название – «шопский» - казалось мне ужасно неприличным, и я удивлялась, зачем  мама его, название,  придумала. :) 

А на самом деле салат придумали  шопы –  немногочисленная этническая группа в Западной Болгарии. Они известны не только шопским салатом, но и тем, что говорят на диалекте, который очень сильно отличается от «государственного болгарского».

Кстати, в их версии «миш-маш»  будет  «сирене по - шопски»: в горшочек укладывают слоями брынзу, нарезанные перец и помидор, и запекают, залив яйцами и растительным маслом.

Оставить комментарий
Реклама
Горячие блюда
Реклама
Реклама