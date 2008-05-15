Готовим в пароварке. Несколько известных рецептов, опробованных для рекомендации

От редакции: Эта статья, в сущности, является "приложением" к статье про выбор пароварки «Несколько тысяч паровых машин…» (советы по выбору и использованию пароварки) - перед вами практическая, или рецептурно-иллюстративная часть.

Как известно, Интернет - нечто вроде сундука с сокровищами Можно найти что угодно! А уж рецептов та-а-а-м... Юмама Cute переработала большое количество информации и подобрала несколько рецептов на свой вкус - из множества , а Миссис Пампкин, по нашей просьбе, опробовала некоторые из них. Ведь прежде чем советовать что-нибудь, всегда лучше проверить, а стоит ли?

Итак, рецепты для пароварки

Паровые овощи с маслом и травами

Ингредиенты на 4 порции:

340 г капусты брокколи, 1 пучок зеленого лука, 1 очищенная красная луковица, 340 г стручков зеленого горошка, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка смеси измельченных трав: петрушки, тимьяна, шнитт-лука, эстрагона; по чуть-чуть лимонного сока, соли и черного перца.

Приготовление: Брокколи порезать на куски, красную луковицу — дольками, зеленый лук измельчить. Все овощи уложить в пароварочную корзину. Варить на пару до готовности 15—20 мин (10 мин спустя можно уже проверить готовность).

Тем временем растопить масло и смешать его с травами, лимонным соком и приправами. Полить этим соусом овощи, перемешать и сразу подавать на стол.

Примечание: масла с травами можно сделать сразу много, а затем заморозить его для будущих нужд. Для этого надо положить нерастопленное масло в пленку и сформовать в виде «поленца», а потом завернуть в материю или пакет и положить в морозилку. От такого масла всегда можно отрезать нужный по величине кусок.

Восточный салат

Ингредиенты:

300 г брокколи, 2 красных и 2 зеленых сладких перца, 2 помидора, 1 красная луковица, 1—2 столовые ложки соевого соуса, 1—2 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу.

Приготовление: Овощи очистить, помыть и измельчить. Перцы порезать кусочками, с помидоров снять кожицу и порезать их на дольки. Затем все, кроме лука, по отдельности отварить на пару.

Луковицу очистить, нарезать тонкими полукольцами. Растительное масло смешать в стеклянной посуде с соевым соусом. Все овощи сложить в миску, заправить смесью растительного масла и соевого соуса, перемешать, поставить до подачи в холодильник.

При подаче на стол выложить в порционные тарелки, при необходимости подсолить.

(С перцев в идеале тоже снять кожицу. То есть сначала их разрезать напополам, сварить в пароварке, затем накрыть мокрой холодной салфеткой и снять кожицу. Затем можно и на кубики резать. Помидоры варить чуть-чуть, недолго, только прогреть по сути, а то расползутся.)

Овощная паровая запеканка с сыром

Ингредиенты на 2—3 порции:

150 г сыра, 1 яйцо, 1 небольшой кабачок, 1 баклажан, 1 сладкий перец, немного зелени (укропа, петрушки), соль по вкусу.

Приготовление: Овощи нарезать небольшими кубиками, вбить в них яйцо и добавить тертый сыр. Все перемешать, поместить в чашу для риса, накрыть сверху фольгой и готовить в пароварке 25— 30 мин.

После этого готовую запеканку посыпать измельченной зеленью.

(Получилась легкая сочная запеканка - хороший летний ужин. Нарезала овощи кубиками примерно 1-1,5 см. Баклажан лучше взять молодой, некрупный. Нарезать кубиками и до того, как смешивать его с остальными овощами, залить на 5-10 минут соленым кипятком - чтобы не горчил потом, в готовом блюде. Когда воду сольете, можно чуть отжать. Я готовила 35 минут под фольгой. Ориентируйтесь на готовность баклажана - он варится дольше всего. Время готовки в пароварке зависит от мощности и количества загруженных продуктов: чем больше - тем дольше. Лучше закрывать продукты пищевой пленкой, фольга увеличивает время приготовления, так как несколько отражает тепло.)





Фаршированный кабачок

Ингредиенты:

1 кабачок, мясной фарш, 2—3 луковицы.

Приготовление: Кабачок очистить от кожицы, разрезать пополам вдоль, а затем из каждой части вынуть мякоть и семена — так, чтобы получились две «лодочки». В каждую из этих частей положить мясной фарш, перемешанный с луком.

Поместить все в пароварку и варить на пару, пока кабачок не станет мягким и не проварится фарш.

Перец, фаршированный овощами

Ингредиенты:

8 стручков сладкого перца, половина кочана белой капусты, 4 моркови, 8 луковиц, 20 г тертого сыра, 4— 5 столовых ложек растительного масла, соль, укроп, зелень петрушки по вкусу.

Приготовление:

Сначала приготовить фарш. Для этого очистить лук, морковь, капусту, затем нашинковать их тонкой соломкой. При желании можно обжарить смесь овощей в масле. Добавить в овощной фарш соль, черный молотый перец, а также мелко порубленную зелень петрушки и укропа. Все тщательно перемешать.

Стручки сладкого перца помыть, очистить от плодоножек, обрезав верхушки вместе со стеблем, вычистить изнутри семена. В получившиеся емкости положить овощной фарш. Фаршированные перцы уложить в паровую корзину и поместить в пароварку.

Закрыть крышкой и готовить на пару 20 мин, после чего каждый стручок посыпать сверху тертым сыром и варить на пару до готовности (примерно 10 мин).

(Овощи обжаривала (томила до полуготовности, до мягкости) в масле, в остальном все по рецепту. Рекомендую!)

Рагу из моркови и красной рыбы

Ингредиенты на 3 порции:

3 моркови средней величины, 1 маленькая головка лука, 1 помидор, 150 г лососевой рыбы (лучше семги), соль, черный перец, хмели-сунели по вкусу.

Приготовление: Морковь почистить, натереть на крупной терке. Помидор и рыбу нарезать, лук мелко порубить. Смешать овощи и рыбу, поместить в чашу для риса и готовить в пароварке 35—45 мин. Приправы и соль (по вкусу) добавляются за 5 мин до готовности блюда.

(Очень вкусно и быстро делать! Сфоткать не успела – съели . Рыбу нарезала на кубики размером примерно 2*2 см., помидорку тоже кубиками среднего размера. Хмели-сунели не люблю, поэтому приправила «Лимонным перцем» от «Санта Мария»)

Овощи на пару с кедровыми орешками

Ингредиенты на 4 порции:

3—4 средние молодые моркови, 225 г зеленой фасоли, 225 г соцветий брокколи, 2 кабачка цуккини, 1 зубчик чеснока, 50 г сливочного масла, 40 г кедровых орешков.

Приготовление: Цуккини, морковь и чеснок очистить и порезать. Морковь поместить в пароварку или металлическое сито, поставленное на кастрюлю с кипящей водой. Сверху накрыть крышкой и варить 10 мин. Затем добавить зеленую фасоль, брокколи и цуккини и все вместе готовить еще в течение 15—20 мин. Тем временем подавить чеснок (можно дном кастрюли), положить его в сковороду вместе с очищенными кедровыми орешками и обжаривать без добавления масла и жира 2— 3 мин, помешивая, до золотистого цвета.

Затем соединить орешки с чесноком и отваренными на пару овощами. Все перемешать. Если сливочное масло заменить на растительное, это блюдо легко превращается в постное.

(Очень вкусно! Правда, делала без кабачка. Сливочное масло добавила в сковородку, когда орешки с чесноком были уже готовы, чтобы растопить его. Как только масло расплавится, сразу выливайте все это на овощную смесь.)

Ванильный десерт

Ингредиенты на 4 порции:

4 желтка от яиц, 4 ст.л. сахара, 425 г. сливок, 1 пакетик ванильного сахара.