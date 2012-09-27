Рыбные котлеты с пшеничной крупой (рецепт с видео)

Блюда из рыбы не только вкусны, но и полезны. Приготовьте рыбный фарш, и он станет основой рулетов, котлет и биточков. Я добавлю к рыбному фаршу пшеничную крупу – это сделает биточки более нежными и сочными.

Пшеничная крупа – отличный источник энергии, она стимулирует иммунитет, регулирует жировой обмен, благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Блюда из пшеничной крупы, уменьшают уровень холестерина в крови.

Рыбные биточки с пшеничной крупой

Понадобится:

Пшеничная крупа, в пакетике – 100 гр.;

Филе рыбы (можно взять тилапию) – 500 гр.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Соль, перец черный.

Растительное масло для жарки.

Для соуса:

Йогурт натуральный – 200 мл.;

Чеснок – 1-2 зубка;

Цедра лимона,

Соль, зелень петрушки.

· Пшеничную крупу нужно сварить до готовности и остудить.

· Филе рыбы (без кожи и костей) прокрутить вместе с луком на мясорубке или в блендере. Соединить с пшеничной крупой, получившийся фарш приправить и посолить. Фарш получается довольно липкий, при жарке котлетки не разваливаются. Если привыкли добавлять в фарш яйца, это можно сделать - добавить одно маленькое яйцо.

· Слепить небольшие плоские котлетки, обвалять в муке и поджарить.

· Для соуса нужно измельчить чеснок и петрушку, соединить с йогуртом и приправить солью и черным молотым перцем. Перелить в соусник и посыпать тертой цедрой лимона.

· Подавать с соусом и овощным салатом, на гарнир подойдет рис или отварной картофель.

Приятного аппетита!

