Рецептов фаршированных кальмаров великое множество. Их можно готовить на сковородке или в духовке.

Кальмары будто созданы для того, чтобы их фаршировать. Можно использовать смесь из овощей и риса, можно фаршировать гречкой с фаршем (сладковатый вкус кальмаров отлично дополняет мясной). Можно использовать грибы в сочетании с овощами и крупами, мидии и креветки. Сегодня фаршируем кальмары цветной капустой, грибами, крабовыми палочками и кус-кусом!

Экспериментируйте, создавая свою уникальную начинку! В зависимости от ингредиентов, фаршированные кальмары - универсальное блюдо для праздничного, повседневного или диетического стола. Их можно подать как горячее или как холодную закуску.

Фаршированные кальмары с цветной капустой, грибами и кус-кусом

Понадобится: Кальмары - 4 шт.;

Капуста цветная - 200 г;

Крабовые палочки - 5 шт.;

Грибы (можно брать любые, шампиньоны или свои, замороженные) — 150 г;

Лук репачатый - 1/2 шт.;

Сыр полутвердый 50 г;

Кускус — 3 ст. л.;

Масло для жарки - 2 ст. л. Для соуса Чеснок 1-2 зубчика;

Соль — по вкусу;

Перец черный — по вкусу;

Сыр творожный — 2 ст. л.;

Сметана — 2 ст. л.

Кинза, петрушка или укроп 1/2 пучка.

! Крабовые палочки можно не добавлять, но они придают более «морской» вкус блюду.

Время приготовления: 40 минут.

Количество порций: 2.

Приготовление:

1. Кальмары нужно почистить от плёнок и снаружи, и внутри. Можно купить очищенные, но опыт таких покупок печальный. Если посоветуете в комментариях, какие стоит покупать, будет всем полезно!

2. Цветную капусту разделяем на соцветия и отвариваем до готовности, минут 10-15.

3. В это время режем лук, обжариваем до золотистого цвета, добавляем грибы. Они дадут сок, лук перестанет жариться, всё вместе тушим до готовности грибов.

4. Кус-кус заливаем кипятком, пусть набухает.

Включаем духовку разогреваться (до 200°C).

5. Крабовые палочки режем кубиками, капусту рубим помельче. Все части начинки соединяем, добавляем ложку творожного сыра (чтобы начинка не распадалась).

6. Готовим соус: смешиваем творожный сыр, чеснок, сметану и тертый на мелкой тёрке сыр. Разбавить можно бульоном, молоком и даже просто водой. Сюда же можно добавить порубленные мелкие части кальмаров.

7. Нафаршируйте каждую тушку. Кальмар очень нежный, может легко порваться, поэтому этот момент, пожалуй, самый сложный))) Не набивайте кальмары слишком сильно, потому что при приготовлении они станут меньше. Край заколите шпажкой.

8. Выложите фаршированных кальмаров в форму для запекания, залейте соусом (он почти закроет тушки). Выпекайте в разогретой до 200°C духовке ровно 10 минут.

9. Кальмары переворачиваем, посыпаем тертым сыром и ставим на верхний ярус ещё на 4 минуты.

Это очень вкусно! Кальмары мягкие, начинка сочная, соус яркий! Посыпьте зеленью и можно подавать!

Приятного аппетита!