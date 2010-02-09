Фаршированный Гусь-Гусыч! Отличный жареный закусыч!

Началось все с того, что мы купили гуся... Вообще-то планировалось его съесть сначала в Новый Год, потом в Рождество, потом на Старый Новый Год и так далее, но тут представился гораздо более весомый повод - Годовастие младшего сына Романыча! Муж гордо сказал: "Мужик должен есть мясо, так что давай, дорогая, сделаем гуся!" Ну, гусь так гусь...

Надо сказать, что гусь весьма выгодное блюдо, так как и мяса в нем предостаточно, и начинка вкусная, да и хозяйке долго готовить не надо, запихал в духовку и забыл... Главное не сжечь

Итак, для приготовления фаршированного Гусыча вам понадобится:

- Непосредственно сам виновник торжества, т.е. гусыч. У нас был деревенский, откормленный на домашних харчах жирный, весом в 3,5 кило.

- Яблоки (в зависимости от размера гуся) у нас вошло почти 1,5 кг. Яблочки лучше брать попроще, поароматнее, семиренко или антоновские, с кислинкой.

- Две больших горсти чернослива.

- Черный перец, приправа для птицы, соль - вообще это каждый решает по своему вкусу.

Итак, тушку гуся размораживаем, хорошо промываем. Внутри и снаружи обильно натираем солью, перцем, приправами, особенно уделить внимание грудке и лапам (там больше всего мясца, чтоб просолилось).

У меня гусыч получился нежного желтенького цвета.

Далее чернослив... У меня был такой, что смело можно было зарядить им в лоб особо мешающим на кухне... но это дело поправимое. Распариваете черного братца над паром, и он чудесным образом распавляется и мякнет, после такой баньки Можно порезать на кусочки, но я оставила целым.

Далее яблоки. Слава богу, что есть в мире приспособа кости вынимать Сие очень облегчает труд. Вот такие вот дырявые яблочки режем некрупными кубиками. Крупно не стоит, тк начинять будет неудобно, мелко - тож не очень,т.к. превратятся в кашу.







А теперь начинается самое интересное. Начиняем тушку начинающего мариноваться гусыча смесью яблок и чернослива. Я напихивала плотно, утрамбовывая кулаком, но не переусердствуйте, не порвите шкурку .

Получается вот такой красавчег!

А теперь, вооружившись хбшной ниткой и иглой, вам придется почувствовать себя хирургами, и зашить гусыча спереди (где была когда то шея) и сзади. Стиль шитья вольный, цвет ниток тож, главно чтоб хб были. у меня были ток голубые .







Времени было предостаточно, поэтому после зашития, гусыч был запихан в рукав для запекания и долго и нудно всю ночь сидел в холодильнике и мариновался, мариновался...

Дальше дело техники, т.е. духовки. Печь гусыча нужно по времени 45 мин на 1 кг мяса примерно, но я пекла больше, чтоб уж наверняка. Как показал опыт, лучше в рукаве, т.к. сначала гусыч нежно томится и проваривается, выделяя сок и разнося умопомрачительные ароматы по всей квартире, за 40 минут-час до гостей, раскрываете рукав и доводите его до румяной корочки... ммм...







Если не в рукаве, то на противень, где сидит гусыч, надо налить воды и начинать печь. После выделения сока просто поливать им его. Жарить так же до корки вкуснячей!

Вот такой вот красавец на выходе вышел! Улетел за 15 минут. Мяско у гуся плотное, местами жирненькое, но это ничуть его не портит! Яблоки получились нежные, но не переваренные!

Конечно, на усмотрение хозяйки можно положить и рис, и курагу и изюм, особенно хорош, мне кажется, будет гусь с айвой, здесь вам предоставляется полный полет для творчества. В любом случае, гусь всегда будет хитом праздничного стола! Дерзайте и...

