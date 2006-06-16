«Бег пальцев»: настоящий казахский бешбармак

С приходом прохладной погоды захотелось чего-то мясного. «Сколько можно худеть?» - подумал истощенный организм Coallы и отправился в гости к Olchen. В меню было заявлено настоящее казахское блюдо с поэтическим названием «бешбармак», что в переводе с вышеозначенного казахского означает «бег пальцев». Да-с! Это вам не банальные пельмени! «Бешбармак» -это звучит гордо!

Собственно для данного блюда нам потребуется:

баранина (ну можно и говядину, да собссна и конина сойдет ) - 1 кг

) - 1 кг яйца - 3-4 шт.

картофель (опционально) - 3-4 шт.

лук репчатый - 3-4 шт.

мука, вода, соль

Баранину (ну или другую выбранную вами живность) долго и упорно вывариваем в бульоне до полной ее боевой готовности. Поскольку варка мяса – процесс долгоиграющий, в освободившееся время можно устроить состязание акынов. Кто не в курсе, акын – это типа такой казахский рэппер. Сидит он себе значит, сидит и поет обо всем, что видит вокруг. В данном конкретном случае его песня выглядела бы примерно так: «А я стою на кухне… А прямо передо мной кастрюля, в которой варится барашек... ...Еще вчера этот барашек бегал по стойбищу, а сегодня он у меня в кастрюле… Потому что жизнь – сложная штука… Вода кипит, пар поднимается… Вода при кипении превращается в пар… Это рассказал мне дедушка Адыбай, когда я один раз пришел в школу…» Ну вот где-то примерно так, да простят меня добропорядочные акыны .

Пока мясо варится, лук режем полукольцами и вымачиваем его в уксусе. Далее мясо режем на порционные куски. Отставляем его в сторону до лучших времен.

Далее замешиваем тесто. Для оного в разбитое яйцо вмешиваем муку соль и воду. Полученное тесто раскатываем на нарядные овалы. Далее вспоминаем школьный курс геометрии и аккуратно членим овалы на ромбы размеров примерно 5*5 см. К слову сказать, настоящие казахи банально рвут тесто руками, но, во-первых, это неэстетично, а, во-вторых, фиг знает как при таком раскладе у них получаются правильные ромбы

В оставшийся после варки мяса насыщенный бульон ловко закидываем порезанный картофель и мясо, а также при постоянном помешивании кидаем туда ромбы по одному. Помешивание необходимо для того, чтобы ромбы не слиплись между собой. В процессе варки бульон и его богатый внутренний мир солим и перчим, используя черный перец и паприку. Собссна говоря, как только ромбы сварятся, бешбармак считается готовым.

Специальной приспособой достаем содержимое каструльки и раскладываем его по пиалам. Оставшийся бульон процеживаем и разливаем в пиалы. С лука сливаем уксус и также перекладываем его в пиалу. Все садятся в кружок на полу и руками поедают бешбармак с луком, запивая все это дело бульоном.

Сразу признаюсь, бешбармак – блюдо сытное. Поэтому если после него у вас запланирована поездка на велосипеде, например, занятие сексом или просто банальная прогулка, считайте, ваши планы будут грубым образом нарушены. После приема бешбармака внутрь, организм желает просто полулежать, тупить и ничего не делать . Максимум, на что сподвигнется ваше тело после приема пищи – это указательным пальцем правой руки пощипать две струны казахского национального инструмента системы гусли .