В первый раз я готовила чили кон карне из любопытства – что получится, если к мясу добавить шоколад? Все последующие - потому, что блюдо оказалось необыкновенно вкусным, да еще и несложным в приготовлении.

Знаменитое блюдо кухни tex-mex, чили кон карне (chili con carne), или просто чили, имеет народные корни и давнюю историю. Название, в переводе с испанского, означает «чили с мясом»: основными компонентами должны быть мясо и острый перец. Добавки и пряности меняются от региона к региону, поэтому мы тоже можем придерживаться «основы» и дополнить её на свой вкус. Чаще всего используется говядина, мелко нарезанная или в виде фарша, к ней можно добавить репчатый лук, чеснок, помидоры, сладкий перец и фасоль, а приправить блюдо кумином, кориандром и душицей, или орегано. Чили должно быть острым, настолько, насколько это для вас приемлемо. Я готовила с сухими хлопьями чили, потому что свежего жгучего перца в окрестных магазинах не было.

Типично мексиканский нюанс – добавить традиционный соус, состоящий преимущественно из жгучего перца и горького шоколада с пряностями. Советую шоколадом не пренебрегать! Возьмите горький шоколад с высоким содержанием какао или ложку хорошего какао-порошка, он совершенно неразличим в готовом блюде, но дает удивительную полноту и законченность вкуса.

Чили кон карне

Понадобится: Говядина (мякоть или фарш) – 700-800 гр.; Лук репчатый – 3 шт.; Чеснок – 1 небольшая головка; Перец сладкий – 1 большой; Помидоры в собственном соку – 2 банки по 400 гр.; Фасоль в собственном соку (лучше красная) – 2 банки по 400 гр., или сварить самостоятельно; Лимон (сок) – 2-3 ст.л. (или по вкусу); Кориандр, зира (кумин), орегано – по 1 ч.л.; Перец жгучий свежий – 1-2 шт., или сушеный (хлопья чили) – 1-2 ч.л.; (острый, добавляйте понемногу, увеличивайте или уменьшайте количество. По вкусу.) Шоколад с большим содержанием какао (89 – 99%) – 15-20 гр., (или хороший какао-порошок). Соль, перец черный молотый, масло для жарки.

Примечание.

1. Можно готовить в мультиварке, на режимах «Жарка» и «Тушение».

2. Фасоль можно использовать баночную, а можно заранее замочить и сварить обычную сухую фасоль. Лучше всего красную, ближе к традициям, но сочетание белой и красной тоже годится, вкусно и выглядит интересно.

3. Консервированные помидоры можно заменить свежими, ошпарив их и очистив от шкурок и семян. Правда, зимние помидоры у нас невкусные и лучше все-таки баночные, или домашнюю заготовку – заморозку кусочками, я как раз такими пользуюсь.

* Говядину очень мелко нарежьте ножом или прокрутите на мясорубке с крупной решеткой. Лично мне больше нравится чили с фаршем, а не кусочками мяса. Фарш лучше приготовить самостоятельно, из мякоти, нежирный.

* Лук и чеснок нарежьте не очень мелко, сладкий перец очистите от семян и перегородок и нарежьте кусочками в 1,5-2 см., острый перчик нарежьте мелко. Важно! Если используете свежий жгучий перчик, особенно впервые, чистите его аккуратно, лучше всего в перчатках, и не касайтесь руками лица – острый перчик жжется, интенсивность жжения зависит от сорта перца и от вашей чувствительности.

* Разогрейте в сковороде с толстым дном масло и слегка подрумяньте лук и чеснок. Выложите фарш, перемешайте и обжарьте, до золотисто-коричневого цвета (сначала мясо сначала даст сок, потом сок выпарится, и фарш начнет поджариваться). Перемешивайте, чтоб не подгорело.

* Добавьте перец и помидоры, перемешайте. Влейте ок. стакана воды или бульона, и на небольшом огне под крышкой тушите около часа.

* Приправы я добавляю примерно в середине тушения: зиру и кориандр крупно смолола в мельнице, орегано слегка размяла пальцами. Хлопья чили можно добавлять в 2-3 приема, чтобы не переборщить с «остреньким». Соль и черный перец – по вкусу.

* В конце тушения приправьте лимонным соком, положите кусочки шоколада.

* Добавьте фасоль, перемешайте и готовьте еще минут 10-15. Попробуйте, если нужно – выправьте вкус, добавив пряности, соль, перец.

* Жидкость должна к этому времени выпариться, и получится что-то вроде густого мясного рагу, с насыщенным вкусом и потрясающим ароматом! Если готовить чили заранее, то, настоявшись, оно станет еще вкуснее. Подавать можно с рассыпчатым белым рисом, кукурузными чипсами, добавить в тарелку зелень кинзы, натертый сыр или сметану (смягчает остроту). Муж ел просто с кусочком хлеба, без добавок, сказал: «Очень вкусно, необычно, и ничего сюда не надо, так отлично! Рис тоже не надо!» Еще было бы хорошо приготовить лепешки-тортильяс и гуакамоле, а я ела просто с лавашом и ломтикам авокадо, слегка сбрызнутыми соком лимона. Очень вкусно и несложно, пробуйте!

Приятного аппетита!