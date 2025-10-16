Вкуснейший шоколадный пирог из трёх ингредиентов для тех, кто на диете. Без муки и сахара

Признаемся честно, приготовление этого шоколадного пирога было чистым экспериментом. Делается он быстро, из простых продуктов, которых нужно совсем немного. В общем, если что, выбросить будет не так обидно. Но какого было наше удивление, когда в итоге мы получили вкуснейший брауни! При чем без лишних калорий. На приготовление ушло ровно пять минут, еще 20 выпекается сам бисквит.

Ингредиенты:

2 яйца;

2 спелых банана;

4 столовых ложки какао без сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

горький шоколад 30-50 гр для посыпки сверху.

1. Яйца, бананы, какао и разрыхлитель кладем в одну посуду и пробиваем блендером, не взбиваем, просто превращаем всё в однородную массу.

2. Теперь эту смесь (консистенция напоминает густую сметану) выливаем в форму (смазали её предварительно одной каплей растительного масла) и посыпаем небольшим количеством горького шоколада. В целом этого можно не делать, но всё же так вкуснее.

3. Отправляем брауни в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 20-25 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна быть сухая или совсем слегка влажная.

Форму можно брать любую. От диаметра будет зависеть высота бисквита. В нашей форме 23 см он получился весьма тонким, можно брать форму уже, для кексов.

Бисквит очень легко отходит от формы. Внутри брауни полностью пропечёный, но не сухой. Опережаем вопросы: нет, по вкусу это не шоколадный омлет! Яйца совсем не чувствуются. Всё как в обычном влажном бисквите.

Очень яркий вкус шоколада за счёт какао. Сладость дают бананы, но ярковыраженного вкуса бананов нет. Если не знать из чего сделан этот пирог, то понять сразу сложно.

Шоколад сверху нужен. Он делает вкус ещё насыщеннее. Да, горький шоколад можно и нужно есть тем, кто следит за своей фигурой. Это не только вкусно, но еще и полезно для женского здоровья.

Такой десерт очень хорош в тёплом виде с мягким творогом. Да, это мы так ЗОЖно поменяли шарик мороженого, на нежирный белковый творожок или греческий йогурт.

Очень рекомендуем приготовить этот десерт дома, особенно тем, кто считает калории и старается есть меньше сахара и мучного. Такой ПП-брауни отличная замена высококалорийным шоколадным десертам.

Примерная калорийность: около 160кк на 100гр.

Если вы приготовите 2 или 3 таких небольших коржика, сделаете крем из мягкого творога и замороженной вишни (для сладости добавим подсластитель или мёд), то получится очень вкусный и полезный торт! Также можно попробовать добавить хорошо просушенную вишню сразу в тесто. Экспериментируем и худеем вкусно!

Приятного аппетита!