Новогодний пирог «Творожное чудо»

Рецепт этого поистине изумительного десерта попал в нашу копилку как раз перед самым Новым годом. Так он и стал новогодним, хотя готовим его достаточно часто. Пирог получается очень нежным. Как раз подходит для утренних посиделок за чашкой чая, после плотного ночного застолья. Главное, что в его приготовлении сможет участвовать вся ваша дружная семья.

Для пирога понадобится:

700 гр. муки

2 пачки сливочного масла

400 гр. творога

2 яйца

2/3 ст. сахара.

Итак, имея все ингредиенты, а также маленького помощника в лице вашего любимого чада, приступим к приготовлению.

Сначала готовим тесто.

Достаем хорошо замороженное масло из морозильной камеры и быстро, пока масло не стало мягким, режем ножом.

Измельченное масло кладем в миску с мукой. Еще немного режем ножом масло, перемешивая с мукой.

Взбиваем полученную смесь миксером в течение 3-5 минут. Должна получиться мелкая крошка, похожая на муку. Долго взбивать не надо, иначе масло начнет таять, и крошка будет получаться крупной.

Далее готовим начинку.

Творог хорошо смешиваем с яйцами и сахаром.

Теперь начинается самое главное, где нам непременно пригодится помощь нашего любимого малыша.

На противень выкладывается половина полученного теста и немного разравнивается по поверхности, с этим «нелегким» заданием справится даже годовастик. Далее выкладываем слой начинки из творога.

И завершаем все остатками теста. Снова разравниваем по поверхности. Можно немного «порисовать» узоры, в результате помимо очень вкусного и красивого пирога, мы еще успеваем заняться развитием мелкой моторики.

Ставим пирог в разогретую до 200 градусов духовку примерно минут на 40-50.

Духовки разные и каждая хозяйка уже знает свою, поэтому время примерное, лучше смотреть по готовности.

Готовый пирог необходимо сразу разрезать на кусочки.

Когда пирог немного остынет, можно приступить к его украшению. Интереснее всего фантазировать вместе с любимыми малышами.

Мы, например, придумали посыпать кусочки сахарной пудрой, как будто идет снег. Наша девочка решила просто раскладывать мелко порезанную курагу и чернослив по пирогу. Также можно вырезать из бумаги трафареты снеговика, елочки или зайки, и с помощью сахарной пудры «рисовать» на каждом кусочке «творожного чуда».

В общем, остается дело только за вашей фантазией и фантазией вашего ребенка.

Вот, что в итоге получилось у нас с доченькой!!!

Хочется отметить, что безумно здорово готовить вместе со своими детками. Нет большей радости, видеть, как радуется и как старается помочь тебе твой малыш. Подключайте маленького помощника к своим «взрослым» делам, а потом вместе наслаждайтесь полученными творениями. Вкусного вам пирога и как можно больше не только «творожных чудес» в новом году!